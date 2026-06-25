진태현이 큰아들 남편과 선을 그었다. /사진제공=JTBC

진태현이 큰아들 남편과 선을 그었다. /사진제공=JTBC

박시은의 남편이자 배우인 진태현이 큰아들 남편과 선을 그었다.25일 오후 10시 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 90회에서는 22기 ‘큰아들 부부’의 남은 이야기와 마지막 부부의 사연이 공개된다.먼저 큰아들 남편의 문제가 추가로 드러난다. 아내의 귀가를 재촉하는 것은 물론, 시도 때도 없이 아내에게 전화를 걸어 주변 동료들마저 ‘분리불안’을 언급한다. 사랑꾼으로 알려진 진태현마저 “나는 그 정도는 아니야”라며 두 손을 든다.이어진 이호선 상담가와의 상담에서는 남편이 아내에게 의존할 수밖에 없었던 유년 시절의 이야기가 밝혀진다. 이호선은 남편의 트라우마를 공감하고 위로하면서도, 아내를 향한 집착은 고쳐야 한다고 지적한다. “어른다운 준비를 해야해요”라며 남편을 위한 맞춤형 솔루션을 제시한다.22기 마지막 부부의 가사조사도 진행된다. 아내는 직접 모은 증거와 정황들을 바탕으로 남편이 외도를 했다고 확신한다. 남편은 아내가 증거를 모으기 위해 미행, 녹음까지 했다며 아내가 심각한 의부증이라 반박한다. 외도를 둘러싼 치열한 갈등에 보는 이들 또한 혼란에 빠졌다는 후문이다.‘이혼숙려캠프’ 90회는 월드컵 편성에 따라 평소보다 30분 빠른 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr