배우 이태환이 숏드라마 '테디베어'를 통해 새로운 얼굴을 꺼내 들었다./사진제공=레진스낵

배우 이태환이 숏드라마 '테디베어'를 통해 새로운 얼굴을 꺼내 들었다./사진제공=레진스낵

신체 프로필 188.8cm라고 알려진 배우 이태환이 숏드라마 '테디베어'를 통해 새로운 얼굴을 꺼내 들었다.지난 18일 공개된 레진스낵 오리지널 드라마 '테디베어'는 '물망초 병원'을 배경으로 의료진과 환자들이 각자의 상처와 사연을 안고 관계를 회복해 가는 과정을 담은 휴먼 드라마다. 의학적 사건보다 사람 사이의 거리와 감정에 집중하며 치유의 메시지를 전한다.이태환은 극 중 병원 곳곳을 누비며 일당백으로 활약하는 백승기 역을 맡았다. 백승기는 무뚝뚝하고 때로는 차갑게 보이지만, 가장 힘든 순간마다 자리를 지키는 책임감 강한 인물이다. 이태환은 절제된 표현 속에 인물의 상처와 진심을 차곡차곡 쌓아 올리며 극 후반부 감정선을 묵직하게 이끈다.이번 작품에서는 이태환의 폭넓은 캐릭터 소화력도 돋보인다. 드라마 '참교육'과 '결혼하자 1+2' 시리즈 등에서 서로 다른 매력을 선보여 온 그는 '테디베어'를 통해 이전과는 결이 다른 분위기의 캐릭터를 선보였다. 작품마다 새로운 얼굴을 꺼내 보이며 자신만의 연기 스펙트럼을 넓혀가고 있다.특히 이태환은 최근 넷플릭스 글로벌 TV 시리즈 부문 1위에 오른 '참교육'에서 구운하이텍고등학교 3학년 통합 짱 장권혁 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 캐릭터 구현을 위해 벌크업까지 감행하며 서늘한 눈빛과 묵직한 카리스마를 완성했다. '테디베어'에서는 거친 이미지를 내려놓고 깊이 있는 내면 연기에 집중하며 또 다른 매력을 보여주고 있다.'테디베어'는 편당 1~2분 분량의 짧은 호흡 속에서도 인물 간 관계와 감정을 촘촘하게 담아내며 잔잔한 여운을 전한다. 배우들의 안정적인 연기 역시 작품의 몰입도를 높인다. 앞서 이태환은 배우 그룹 서프라이즈 출신으로, 서강준·강태오·공명과 함께 활동하며 이름을 알렸다.'테디베어'는 레진엔터테인먼트의 숏드라마 플랫폼 레진스낵에서 서비스 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr