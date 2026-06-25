사진제공=모어비전

그룹 롱샷(LNGSHOT)이 해외 행사 무대의 헤드라이너로 나선다.오율, 률, 우진, 루이로 구성된 롱샷은 오는 28일 싱가포르 칼랑 OCBC 아레나에서 열리는 '제2회 NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널(NBA Rising Stars Invitational)'에 헤드라이너 아티스트로 초청받았다. 해당 행사는 아시아·태평양 지역의 남녀 고등학교 농구팀들이 주축이 되는 리그 주관 토너먼트 대회다.또한, 롱샷은 현지에서 참가자들과의 교류 및 공식 커뮤니티 파트너인 카림 가족 재단 주최의 아웃리치 프로그램 참여 등 일정을 소화하며 현지 팬들을 만날 계획이다.소속사 모어비전(MORE VISION)을 통해 롱샷은 대회를 통해 아시아·태평양 지역의 젊은 선수들 및 팬들과 교감하게 되어 기쁘다면서 싱가포르에서 자신만의 길을 개척해 나가는 세대를 함께 응원하겠다는 뜻을 전했다.에드 윈클(Ed Winkle) NBA 아시아 성장 및 혁신 부문 시니어 부사장 역시 롱샷의 이번 합류가 NBA 리그와 K-팝의 깊어진 유대를 증명한다고 짚었다. 또 그는 두 분야의 에너지가 결합해 이번 싱가포르 대회에서 선수와 팬들에게 기억에 남을 경험을 줄 것이라고 언급했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr