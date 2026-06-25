사진 제공 = KBS, 전현무 SNS

사진 제공 = KBS, 전현무 SNS

KBS 월드컵으로 축구 중계 데뷔전을 치르는 전현무 캐스터, 이영표 해설위원이 몬테레이 스타디움 중계석에서 포착됐다.KBS 2TV는 25일(목, 이하 한국시각) 오전 10시 킥오프하는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 3차전 대한민국 대 남아공전을 이영표 해설위원, 전현무 캐스터와 함께 오전 9시 10분부터 생중계한다.사진 속 이영표 위원과 전현무 캐스터는 몬테레이 스타디움에 마련된 중계석에 앉아 있다. 중계석 뒤편에는 태극기를 걸어 한국 대표팀의 승리를 기원했다. 또 두 사람의 책상 위 자료에는 생중계를 위한 연구의 흔적이 드러나 있다. 이날 중계에선 이경규X남현종 콤비가 멕시코 현장 리포트에 출격하며, 광화문 거리응원 현장에는 배우 겸 해설위원 박재민이 나선다.전현무 캐스터는 자신의 SNS에 "우린 무조건 남아공 잡고 LA 갑니다"라고 적고 이영표 위원과의 인증샷을 업로드했다. 이영표 위원 또한 "대표팀이 갖고 있는 최상의 전력을 보여준다는 전제 하에 두 골 차 이상의 승리를 기대한다"고 예상한 바 있다.대한민국 대표팀의 32강 결정전인 조별리그 A조 최종전 대한민국 대 남아프리카공화국의 대결은 25일 오전 10시 킥오프 예정이며, KBS 2TV에서 오전 9시 10분부터 현장 생중계된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr