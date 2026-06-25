강미나가 '유인라디오'에 출연해 팬심을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

강미나가 최근 성격이 바뀌었다고 밝혔다. / 사진='유인라디오' 유튜브 캡쳐

그룹 아이오아이 출신 배우 강미나가 '유인라디오'에서 최근 성격이 바뀐 이유를 털어놨다.지난 24일 공개된 유튜브 채널 '유인라디오'에는 드라마 '내일도 출근!'에 출연하는 서인국과 강미나가 게스트로 출연했다.강미나는 과거 유인나가 진행했던 라디오 '볼륨을 높여요'의 애청자였음을 고백했다. 그는 "유디(유인나)가 키운 '볼륨 키즈'"라고 자신을 소개하며 남다른 팬심을 전했다.강미나는 최근 MBTI가 INFP에서 ISFP로 바뀌었다고 밝혔다. 서인국은 그 이유를 "(미나가) 강아지 한 마리를 더 키우게 돼서 현실적인 책임감이 커졌다"고 대신 설명했다. 강미나는 "딱히 큰 이유는 없고 부모님이 둘째를 원하셔서"라고 말했다. 이를 들은 서인국은 "누가 들으면…"이라고 당황해하며, 오해의 소지가 있음을 장난스럽게 언급했다. 이에 고영배는 "부모님이 원하시던 둘째 축하한다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr