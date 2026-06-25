리센느 원이와 미나미가 출연한 태연의 '만찬가' 뮤직비디오 티저 캡처./ 사진제공=SHGold네트웍스

(왼) 가수 태연 (오) 리센느 원이와 미나미가 출연한 태연의 '만찬가' 뮤직비디오 티저 캡처. / 사진제공=SHGold네트웍스

가수 태연이 'J-POP REMAKE'(제이팝 리메이크) 프로젝트의 첫 번째 음원 '만찬가'를 발표한다.'만찬가'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 일본 히트곡을 한국 아티스트의 감성으로 새롭게 해석하는 'J-POP REMAKE' 프로젝트의 첫 번째 음원이다.발매에 앞서 지난 24일 강남의 공식 유튜브 채널 '동네친구 강나미'를 통해 뮤직비디오 티저가 공개됐다. 영상에는 그룹 리센느(RESCENE)의 원이와 미나미가 출연해 두 소녀의 이야기를 그렸다.미나미는 상처를 안고 살아가는 인물을, 원이는 그에게 다가가는 인물을 연기했다. 티저는 두 사람의 관계를 중심으로 뮤직비디오의 분위기를 일부 공개했다.이번 리메이크는 원곡의 감성을 살리면서도 태연만의 보컬을 더했다. 여기에 원이와 미나미의 연기가 어우러져 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 'J-POP REMAKE' 프로젝트는 '만찬가'를 시작으로 다양한 리메이크 음원을 순차적으로 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr