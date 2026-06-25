사진제공= 큐브엔터테인먼트

그룹 나우즈(NOWZ)가 5개월 만에 8월 컴백한다.현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤으로 구성된 나우즈는 오는 8월 발매를 목표로 새 앨범을 준비 중이다. 이번 컴백은 지난 3월 발표한 첫 일본 EP 'NOWZ' 이후 약 5개월 만이다.앞서 나우즈는 기존 'NOWADAYS'(나우어데이즈)에서 현재의 팀명으로 리브랜딩을 거쳤다. 지난해 7월 발매한 첫 번째 미니앨범 'IGNITION'(이그니션)은 초동 판매량 15만 장을 넘기며 자체 최고 기록을 세웠다. 소속사 선배인 그룹 i-dle(아이들) 멤버 우기가 프로듀싱과 피처링에 참여한 선공개 곡 '자유롭게 날아'는 중국 QQ뮤직 신곡 일간 차트 정상에 오르기도 했다.컴백에 앞서 나우즈는 지난 23일 공식 유튜브 채널에 자체 콘텐츠 'Do it NOW' 예고편을 올렸다. 영상에는 멤버들이 로고송을 직접 만드는 과정부터 전생 체험, 찜질방 게임, 연습실 댄스 대결, 여행 등 다양한 에피소드가 편집돼 담겼다.'Do it NOW' 본편은 오는 26일 오후 7시 공식 유튜브 채널에서 첫 공개된다. 해당 프로그램은 데뷔 이듬해부터 이어온 자체 콘텐츠를 예능 형식으로 확장한 인하우스 리얼리티다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr