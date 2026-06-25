쯔양이 오랜 팬으로 알려진 김재중과 만나 '성덕'의 순간을 맞는다./사진제공=ENA

1330만 구독자를 보유한 먹방 크리에이터 쯔양이 오랜 팬으로 알려진 김재중과 만나 '성덕'의 순간을 맞는다./사진제공=ENA

1330만 구독자를 보유한 먹방 크리에이터 쯔양이 오랜 팬으로 알려진 김재중과 만나 '성덕'의 순간을 맞는다.오는 27일 방송되는 ENA 예능 '쯔양몇끼'에서는 새로운 도쿄 먹바라지로 합류한 김재중과 쯔양의 만남이 공개된다.앞서 홍콩 편에서 2박 3일 동안 총 25끼, 215개 메뉴를 먹으며 화제를 모았던 쯔양은 이번 도쿄 편에서는 추성훈에 이어 김재중과 함께 맛집 탐방에 나선다. 평소 계획적인 성향으로 알려진 김재중은 쯔양을 위해 직접 준비한 'JJ 맛집 리스트'를 꺼내 들며 도쿄 곳곳의 맛집을 소개한다.예고 영상에는 김재중을 기다리며 긴장한 쯔양의 모습이 담겼다. 마이크를 들고 등장한 김재중을 본 쯔양은 비명을 지르며 입을 틀어막았고, "아 너무 신기하다"며 설렘을 감추지 못했다.식사가 시작된 뒤에는 김재중의 세심한 배려가 이어졌다. 그는 쯔양이 음식을 먹는 모습을 바라보며 "와, 이를 직관하다니 너무 신기하다"고 감탄했다. 이어 "제가 또 고기를 구워드려야 하니까"라며 직접 집게를 들고 고기를 구웠고, 이를 맛본 쯔양은 "저 진짜 성덕이에요"라며 환한 미소를 지었다.두 사람의 훈훈한 분위기 속에서 기존 먹바라지 추성훈은 "야! 내 고기는?!"이라고 외치며 서운함을 드러내 현장을 웃음으로 물들였다.한편 쯔양은 1330만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며, 월수입이 약 1억 원으로 알려져 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr