그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 일본 오리콘 상반기 앨범 차트 2관왕을 차지했다.오리콘은 25일 '상반기 랭킹 2026'(집계 기간 2025년 12월 8일~2026년 6월 7일)을 발표했다. 이에 따르면 '아리랑'은 상반기 앨범 랭킹과 합산 앨범 랭킹에서 모두 1위에 올랐다.'아리랑'은 집계 기간 동안 약 72만 8000장의 판매량을 기록했다. 방탄소년단은 2020년 'MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~'에 이어 해외 아티스트 최초로 오리콘 상반기 앨범 랭킹 1위를 두 차례 기록했다. 해외 남성 아티스트 음반으로는 2004년 퀸(Queen)의 'Jewels' 이후 처음으로 상반기 판매량 70만 장을 넘겼다.합산 앨범 랭킹에서도 기록을 세웠다. '아리랑'은 약 92만 2000포인트를 기록하며 해외 아티스트 최초로 해당 차트 1위에 올랐다. 디지털 앨범 랭킹에서는 3위를 기록했다.방탄소년단은 오리콘을 통해 "'아리랑'은 완전체로 3년 9개월 만에 발매한 앨범이다. '지금의 방탄소년단'을 담은 음반이 많은 사랑을 받아 기쁘고 영광스럽다"며 "항상 방탄소년단과 음악을 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드린다"고 전했다.한편 '아리랑'은 최근 미국 빌보드(Billboard), 롤링스톤(Rolling Stone), 영국 음악 매체 NME 등이 선정한 '2026년 상반기 최고의 앨범'에도 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr