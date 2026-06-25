가수 신지가 딥페이크 광고 영상에 속아 제품을 구매했다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 이지혜는 최근 초상권 무단 도용 피해 사실을 알렸다. / 사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?' 영상 캡처

가수 신지가 이지혜의 얼굴을 도용한 딥페이크 가짜 광고에 속아 물건을 구매했다고 밝혔다.지난 24일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '서울 근교 남한산성 힐링 코스, 백숙 먹고 계곡카페까지!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 신지는 남편 문원과 함께 서울 근교 계곡에 방문해 여름 나들이를 즐겼다.식사를 하던 중 신지는 최근 겪은 황당한 일화를 털어놨다. 그는 "평소 SNS를 통해 쇼핑을 자주 하는 편인데, 이틀 전 이지혜가 속옷을 소개하는 광고를 보고 좋아 보여 주문했다"고 말했다. 하지만 신지가 본 영상은 실제 이지혜가 아닌 AI를 활용한 딥페이크 영상이었다.해당 사실을 기사로 접한 신지는 "알고 보니 언니의 얼굴만 합성한 것이었다. 나는 진짜인 줄 알고 구매했는데, 언니는 그런 광고를 찍은 적이 없다고 하더라"며 황당함을 드러냈다. 이어 "요즘 AI가 너무 발전한 것 같다. 너무 무섭고 충격적이다"고 덧붙였다.한편 이지혜는 지난 17일 자신의 SNS를 통해 초상권 무단 도용 피해를 알리며 주의를 당부했다. 그는 "광고한 적 없는 제품인데 내 얼굴을 합성해 속옷 광고를 하고 있다"며 "절대 링크를 통해 구매하면 안 된다. 중국 사이트로 연결되는 것 같다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr