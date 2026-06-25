김대호가 '짭84'에 긁혔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

김대호가 '짭84'에 긁혔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

아나운서 출신 방송인 김대호가 '짭84' 악플에 긁혔다고 밝혔다.지난 24일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 게스트로 출연했다.이날 김대호는 프리랜서 선언 후 긁히는 일만 생긴다며 "'예전에 기안84와 비교하는 댓글이 많았다. 전 아무것도 아니라고 생각했는데, 긁혀온 게 있던 듯하다. 요즘 들어 염증이 생겼다. 이걸 어디서 터트리려고 했는데, 오늘 많이 터트리고 갈 거 같다"고 밝혔다.기안84와의 비교에 대해 그는 "같은 84년생인데, 내가 (기안84의) 자연스러움을 따라하는 느낌이라더라. 난 그렇게 살아왔는데 짭84라고 생각하더라"고 억울해했다. 김구라도 "기안84 짝퉁으로 오해 받는 구나"라면서도 "김대호가 뭐가 아쉬워서 기안84를 따라하겠냐"고 두둔했다.그러면서 김대호는 자연인 이미지가 겹친 것에 대해 "상황이 공교로웠던 것"이라며 "'따라한다'는 소리를 들었을 때 긁혔다"고 밝혔다. 이어 김대호는 "MBC 아나운서였을 때가 더 낫다"는 말에도 긁힌다며 "나온 지 1년 반인데, '개업빨 떨어졌네'라는 얘기가 나오니 답답함이 많았다. 자꾸 들으니까 사람이 약해진다"고 털어놨다.한편, 김대호는 '나 혼자 산다'에 출연했을 때 날 것의 자연인 면모로 호응을 받았지만, 동시에 청결에 관한 일들로 ‘위생 논란’이 불거지기도 했다. 김대호는 셀프 수영장에 씻지도 않은 땀 범벅 상태로 들어가 목욕물에 과일을 씻어 먹었고, 기안84조차 “사람들이 나보고 왜 더럽다고 하는지 알겠다. 너도 위생관리 좀해라”라며 지적했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr