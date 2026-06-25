김대호가 '짭84'에 긁혔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB
김대호가 '짭84'에 긁혔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB
아나운서 출신 방송인 김대호가 '짭84' 악플에 긁혔다고 밝혔다.

지난 24일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 게스트로 출연했다.

이날 김대호는 프리랜서 선언 후 긁히는 일만 생긴다며 "'예전에 기안84와 비교하는 댓글이 많았다. 전 아무것도 아니라고 생각했는데, 긁혀온 게 있던 듯하다. 요즘 들어 염증이 생겼다. 이걸 어디서 터트리려고 했는데, 오늘 많이 터트리고 갈 거 같다"고 밝혔다.
김대호가 '짭84'에 긁혔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB
김대호가 '짭84'에 긁혔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB
기안84와의 비교에 대해 그는 "같은 84년생인데, 내가 (기안84의) 자연스러움을 따라하는 느낌이라더라. 난 그렇게 살아왔는데 짭84라고 생각하더라"고 억울해했다. 김구라도 "기안84 짝퉁으로 오해 받는 구나"라면서도 "김대호가 뭐가 아쉬워서 기안84를 따라하겠냐"고 두둔했다.

그러면서 김대호는 자연인 이미지가 겹친 것에 대해 "상황이 공교로웠던 것"이라며 "'따라한다'는 소리를 들었을 때 긁혔다"고 밝혔다. 이어 김대호는 "MBC 아나운서였을 때가 더 낫다"는 말에도 긁힌다며 "나온 지 1년 반인데, '개업빨 떨어졌네'라는 얘기가 나오니 답답함이 많았다. 자꾸 들으니까 사람이 약해진다"고 털어놨다.

한편, 김대호는 '나 혼자 산다'에 출연했을 때 날 것의 자연인 면모로 호응을 받았지만, 동시에 청결에 관한 일들로 ‘위생 논란’이 불거지기도 했다. 김대호는 셀프 수영장에 씻지도 않은 땀 범벅 상태로 들어가 목욕물에 과일을 씻어 먹었고, 기안84조차 “사람들이 나보고 왜 더럽다고 하는지 알겠다. 너도 위생관리 좀해라”라며 지적했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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