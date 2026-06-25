김민경이 엘리트 집안을 자랑했다./사진제공=MBC

김민경이 엘리트 집안을 자랑했다./사진제공=MBC

출판사 편집자 김민경이 엘리트 집안을 자랑했다.지난 24일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 게스트로 출연했다.김민경은 6년차 편집자로, '민음사TV' 유튜브를 통해 많은 사랑을 받고 있다. 그는 "방송계 진출을 많이 물어보는데, 예능의 정점 '라스'가 마지막일 것 같다"고 말했다.그는 6년 장기 백수 끝에 민음사에 입사한 취업기를 공개했다. 과거 언론고시를 준비하며 수십 번이나 언론사에 지원했지만, 최종 탈락을 했다고 밝힌 그는 "백수로 6년을 살았다. 6년의 취준 기간 동안 많은 콘텐츠를 봤다"고 밝혔다.취업에 성공할 수 있었던 이유는 '엄마 친아들' 엄친아 오빠 덕분이라고. 김민경은 "오빠가 기반을 잘 잡아놔서 잔소리를 많이 막아줬다"고 말했다. 그는 "제가 자랑할 게 오빠 밖에 없다. 저희 오빠는 서울대 약대 출신인데 로스쿨을 나와서 김앤장에서 변호사로 일하고 있다"며 "약사 겸 변호사가 일년에 4~5명 나온다더라"고 자랑했다.그러면서 "오빠가 승승장구하니까 제가 6년 넘게 취업 준비를 해도 부모님이 관대하게 봐주셨다"고 말했다. 김민경은 "공부를 오빠처럼은 못했지만 나도 고려대를 나왔다"고 밝혔다.부모님의 직업을 묻자 김민경은 "공무원을 하시다가 퇴직하셨다"고 말했고, 이에 김구라는 "집안이 책 냄새가 난다"라고 감탄했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr