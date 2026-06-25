이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

'유 퀴즈 온 더 블럭' 1년 수입 20만 원이 전부였던 무명 시절을 함께 견딘 윤승아와 김무열의 이야기가 펼쳐진다.24일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 말미에는 배우 김무열의 모습이 담긴 예고편이 공개됐다.공개된 예고 영상에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 전성기를 맞은 김무열은 최근 달라진 주변 반응에 대한 이야기를 전했다.유재석이 "얼마나 좋냐"고 얘기하자 김무열은 "이웃분들한테 10년 만에 처음으로 멋있다는 이야기를 들었다"고 답했다.예고편에는 뜻밖의 에피소드도 포함됐다. 김무열은 프로레슬러 존 시나와 관련된 일화를 언급했고, 이를 들은 유재석은 웃음을 터뜨렸다.'참교육'을 준비하던 당시의 생활도 공개된다. 김무열은 쉬는 시간마다 운동을 이어갔다며 "매달릴 게 있으면 무조건 매달렸다"고 말했다.이어 제작진은 '1년간 번 게 20만 원일 정도로 힘들었던 무명 시절'이라는 자막을 내보냈고, 김무열은 당시를 떠올렸다.영상 말미에는 윤승아의 인터뷰 장면도 담겼다. 윤승아는 "오빠 그동안 긴 시간을 함께했는데"라고 말했고, 이어지는 화면에서는 감정을 추스르는 모습이 포착됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr