이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 2세에 대한 생각을 털어놨다.24일 '개과천선 서인영' 채널에는 '서인영 때려잡는 역대급 사춘기 벤틀리 윌리엄 형제 (+도플갱어, 오락실)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서인영은 샘 해밍턴 가족을 만나기 위해 집을 찾았다. 방문에 앞서 자신과 벤틀리가 닮았다는 반응을 언급한 그는 "제 쌍둥이 조카 만나러 왔다"고 말하며 웃음을 보였다.반갑게 맞이한 샘 해밍턴의 달라진 모습도 눈길을 끌었다. 예전보다 한층 날렵해진 비주얼에 서인영은 "살 많이 빠지셨다"고 놀라워했고, 샘 해밍턴은 "육아 때문은 아니고 주사를 맞고 있다"고 답했다. 꾸준한 체중 감량으로 이전과는 확연히 달라진 근황을 전했다.이후 서인영은 윌리엄, 벤틀리 형제와 함께 시간을 보냈다. 선물을 건네고 식사 자리를 함께한 것은 물론 게임을 하며 자연스럽게 어울렸다.하지만 사춘기에 접어든 두 형제의 넘치는 에너지는 예상 이상이었다. 서인영은 "정신 사납다", "환장하겠다"고 말하며 웃음을 터뜨렸고, 이어 "거울 치료다. 난 나보다 텐션 높은 애들 처음 본다"고 털어놨다.이어 피자를 먹으면서 두 형제와 시간을 보내던 서인영은 제작진으로부터 2세 계획에 대한 질문을 받았다. "혹시 아들을 낳고 싶은 계획이 있느냐"는 물음에 그는 "없어요"라고 답했다. 망설임 없는 대답에 현장은 웃음바다가 됐다.한편 서인영은 지난 2023년 사업가와 결혼했으나 이듬해 합의 이혼했다. 이후 최근 6세 연상의 사업가와 올 하반기 재혼 소식을 알리며 관심을 모으고 있다. 예비 신랑은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr