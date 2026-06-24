tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 캐릭터 티저를 공개하며 첫 방송 기대감을 끌어올렸다./사진제공=tvN

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 캐릭터 티저를 공개하며 첫 방송 기대감을 끌어올렸다./사진제공=tvN

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 캐릭터 티저를 공개하며 첫 방송 기대감을 끌어올렸다.7월 4일 오후 9시 10분 첫 방송 되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'(이하 '도깨비 10주년 여행')은 전 세계적인 사랑을 받은 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비' 방영 10주년을 기념해 제작된 특집 프로그램이다. tvN 20주년 에디션으로 기획됐으며, 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 강릉으로 떠나는 추억 여행기를 담는다.티저에는 '도깨비' 4인방의 서로 다른 매력이 담겼다. 불멸의 시간을 살아온 도깨비와 도깨비 신부, 저승사자와 써니로 사랑받았던 네 배우는 작품 속 캐릭터와는 또 다른 현실 케미를 예고했다.1979년생 공유는 비주얼과 준비성을 모두 갖춘 '파워 J' 첫째로 나선다. 식자재부터 다음 날 아침 메뉴까지 직접 챙기는 철저한 면모를 보인다. 탄산수와 윷놀이, 해장 요리까지 세심하게 준비하지만 예상치 못한 상황이 닥칠 때마다 '걱정 인형'으로 돌변해 반전 매력을 더한다.김고은은 '은탁이 그 자체' 같은 사랑스러운 막내 면모를 보여준다. "나는 귀여움 받는 거 너무 좋아"라는 솔직한 고백처럼 특유의 밝은 에너지를 발산한다. 공유의 건배사에는 "네 선배님들아~"라고 화답하며 현장을 웃음으로 물들인다. 여기에 주방일도 능숙하게 해내며 든든한 행동대장 역할까지 맡는다.이동욱은 무심한 듯 다정한 '겉차속따' 매력을 뽐낸다. 동생들을 위한 선물을 직접 챙기며 세심한 면모를 내비친다. "안 한다"고 말하면서도 누구보다 여행에 몰입하는 모습으로 웃음을 안긴다. 말과 행동은 다르지만, 진심을 다하는 반전 매력이 기대를 모은다.유인나는 따뜻한 긍정 에너지로 분위기 메이커 역할을 한다. 사소한 일상에서도 행복을 찾고 다정한 말 한마디로 현장을 밝힌다. "아기처럼 자더라", "(유)인나가 말을 예쁘게 하잖아"라는 멤버들의 반응처럼 존재만으로도 편안한 분위기를 만든다. 여기에 예상치 못한 순간마다 엉뚱한 면모를 보여주며 "볼수록 유인나가 제일 웃기다"는 반응을 끌어낸다.10년 만에 다시 모인 네 배우의 1박 2일 여행은 짧은 티저만으로도 유쾌한 케미를 예고했다. '도깨비'의 추억을 다시 꺼내 든 네 사람이 어떤 이야기를 풀어낼지 관심이 쏠린다.‘도깨비 10주년 여행’은 오는 7월 4일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr