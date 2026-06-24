제베원 석매튜, 새벽 4시 놀이공원 향한 이유…남다른 예능감 입증 ('해봤튜')

석매튜가 개인 유튜브 채널에 첫 번째 콘텐츠를 업로드했다. / 사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 석매튜가 경주월드 체험기에 나섰다.지난 23일 석매튜의 개인 유튜브 채널 '해봤튜(Hey Bye Thew)'에는 '아이돌이 시간 없다는 거 다 거짓말입니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 본업 출근 13시간을 남겨두고 경주월드로 향하는 석매튜의 모습이 담겼다.시작부터 다양한 의견을 쏟아내며 남다른 도전 의지를 보여준 석매튜는 새벽 4시부터 경주로 출발하기 위한 준비를 시작했다. 그는 직접 의상까지 준비한 것은 물론 동행하는 매니저에게 페이스 페인팅까지 직접 해주며 웃음을 자아냈다.경주월드에 도착한 석매튜는 겁에 질린 스태프와 상반되게 여유롭게 놀이기구를 즐기는 모습을 보였다. 서울로 돌아오는 기차 시간이 임박할 때까지 놀이기구를 즐긴 그는 무사히 출근 시간에 맞춰 서울역에 도착하며 도전을 성공적으로 마쳤다.'해봤튜'는 매주 화요일 새로운 콘텐츠를 공개한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr