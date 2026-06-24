김민경이 김구라와 입담 대결을 펼친다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

'라디오스타'가 매주 수요일 밤 10시 30분에 방송된다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

유튜브계 대세로 급부상한 민음사 편집자 김민경이 '라디오스타'에서 김구라와 입담 대결을 펼친다.24일 방송되는 MBC 예능 라디오스타'는 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 꾸며진다. 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연한다.출판사 민음사 해외문학팀의 6년 차 편집자인 김민경은 최근 다양한 유튜브 콘텐츠에 출연하며 주목받고 있다. 책뿐 아니라 영화, 만화 등 여러 분야를 아우르는 솔직한 이야기로 관심을 모은다.앞서 공개된 영상에서는 김민경의 패션 취향에 대한 이야기가 오갔다. MC 유세윤이 "패션에서도 확고한 취향을 가지고 있다고?"라고 질문한다. 김민경이 대답하려는 순간 김구라가 김민경이 입고 온 핑크색 의상을 언급하며 질문을 가로챘다. 이에 김민경은 예상치 못한 타이밍에 터진 김구라의 리액션에 웃음을 터뜨린다.김민경은 최근 유튜브 촬영이 늘면서 알게 된 쇼핑 플랫폼에 대한 이야기도 전했다. 그는 "블라우스가 한 장에 5000원"이라며 직접 구매한 경험을 소개했다. 이어 "쇼핑몰 모델이 AI"라며 실제 색상은 받아봐야 알 수 있다고 말해 출연진을 놀라게 했다.대화가 이어지는 과정에서 김민경은 김구라를 향해 "맥이 팍팍 끊기잖아요"라고 맞섰다. 이에 김구라는 "막을 수가 없다"며 받아쳤다. 두 사람은 자연스럽게 티키타카를 이어갔다.'라디오스타'는 매주 수요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr