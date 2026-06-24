'구기동 프렌즈'가 시즌2 제작을 확정했다. / 사진=tvN

'구기동 프렌즈'가 시즌2 제작을 확정했다. / 사진=tvN

tvN 예능 '구기동 프렌즈'가 시즌2로 돌아온다.지난 12일 종영한 '구기동 프렌즈'는 혼자인 건 좋지만 외로운 건 싫은 요즘 어른들의 정서를 담아낸 리얼리티 예능이다. 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진이 한 집에서 다 함께 생활하며 시트콤 같은 재미를 안겼다.눈에 띄는 성과를 내기도 했다. '구기동 프렌즈'는 전국 기준 남녀 2049 시청률에서 모든 회차 동시간대 1위를 기록했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료 플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공) 또 프로그램 영상 클립의 디지털 누적 조회수가 5.6억뷰를 기록했으며 올해 런칭한 tvN 신규 예능 종영작 가운데 1위를 달성했다. (유튜브, 인스타그램 등 플랫폼 통합 수치, ~ 6/21 기준)화제성도 뜨겁다. '구기동 프렌즈'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 4월 셋째 주 TV 화제성 순위에서 비드라마 부문 2위 달성했다. 출연진 역시 장도연 3위, 최다니엘 5위, 장근석 9위로 TOP10에 올랐다.인기에 힘입어 '구기동 프렌즈'가 시즌2 제작을 확정했다. 제작진은 "실제로 같이 사는 사람 친구들의 모습을 편하게 보여드리려 했다"라며 "같이 사는 것에는 좋은 점도 있고 불편한 점도 있겠지만, 이러한 새로운 형태도 있을 수 있다는 지점만 잘 전달되길 바랐는데 시청자분들도 그 지점에 공감하고 즐겁게 봐주신 것 같아 개인적으로 뿌듯하다"고 밝혔다.그러면서 "성원에 힘입어 시즌2를 선보일 수 있게 됐다. 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr