그룹 온앤오프/사진=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프가 소속사 이적 이후 처음으로 발매한 앨범으로 자체 최고 초동 판매량을 기록했다.24일 케이아이엔터테인먼트에 따르면 온앤오프의 정규 2집 파트 2 'ONF:MY SELF'는 한터차트 기준 초동 판매량 11만 3916장을 달성하며 팀 자체 최고 기록을 세웠다.이번 앨범은 해외 차트에서도 성과를 냈다. 일본 타워레코드 K-POP 데일리 차트에서 지난 18일 1위를 차지한 데 이어, 6월 3주차 주간 차트 4위에 올랐다. 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서는 52위를 기록했으며 일본, 홍콩, 필리핀, 사우디아라비아 등 주요 국가 및 지역 톱 앨범 차트 상위 10위권에 진입했다. 타이틀곡 'Open The Door'는 공개 직후 국내 실시간 음원 차트 정상에 오르기도 했다.한편, 지난 17일 컴백한 온앤오프는 여러 웹 예능을 비롯해 KBS1 'TV쇼 진품명품', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 등에 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr