윤아 공식 SNS에 '남편들' 촬영 당시 사진이 공개됐다. / 사진=윤아 SNS

윤아가 영화 '남편들'에 특별 출연했다. / 사진=윤아 SNS

가수 겸 배우 윤아가 영화 '남편들'에 촬영 당시 비하인드 사진을 공개했다.24일 윤아의 공식 SNS에는 "영화 '남편들'에 깜짝 출연한 융배우"라는 글과 함께 사진 여러 장이 게재됐다.사진 속 윤아는 공항을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 화려한 꽃무늬 원피스 차림으로 선글라스를 낀 채 카리스마를 발산한다. 긴 웨이브 머리가 우아한 매력을 더하며 극 중 어떤 역할로 출연했는지에 대한 궁금증을 유발한다.윤아는 지난 19일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '남편들' 엔딩 부분에 깜짝 등장했다. 그는 아직 영화를 보지 않은 관객에게 "지금 바로 넷플릭스에서 확인하세요"라고 홍보 문구를 덧붙였다.'남편들'은 범죄 조직에 납치당한 아내를 구하기 위해 전남편과 현 남편이 공조를 펼치는 과정을 그린 영화다. 진선규, 공명, 김지석, 이다희, 강한나 등이 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr