경수진, 김대호 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

배우 경수진이 김대호와 묘한 기류를 보인다. 앞서 김대호는 이상형으로 배우 고윤정을 꼽았던 바 있다.24일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연하는 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 꾸며진다.경수진은 망치와 공구만 있다면 어디든 갈 수 있는 만능 금손으로, 집안 곳곳을 직접 고치고 만드는 자급자족 라이프를 즐긴다고 밝힌다. 과거 원룸에 수납장이 없어 직접 나무와 공구를 사서 대형 수납장을 만들었던 경험을 시작으로, 공구와 인테리어에 빠지게 됐다고 전한다.또한 경수진은 충남 보령에 구옥 아지트를 구해 직접 벽지를 뜯고, 유럽 미장을 하고, 타일 작업과 주방 공사까지 해냈다고 밝힌다. 집을 고치는 과정에서 오래된 신문지가 나오는 등 뜻밖의 재미까지 느꼈다고 전한다. 김대호 역시 경수진의 공구 부자 면모를 인정하며, 그의 자급자족 라이프에 관심을 보인다.명품 후드티에 뒤통수를 맞게 된 웃픈 쇼핑 에피소드도 공개된다. 경수진은 구제거리에서 퀄리티가 좋아 보이는 명품 후드티를 발견하고 저렴하게 구매했지만, 이후 시청자들의 댓글을 보고 감정원에 맡겼다고 밝힌다. 가품 판정 결과와 더불어 감정비, 세탁비까지 더해진 웃픈 후일담도 전했다.경수진은 장박용으로 12인용 텐트를 구매했지만, 한곳에만 머물기 아쉬워 전국을 다니며 차박을 즐기고 있다고 말한다. 남양주로 드라이브를 갔다가 즉흥적으로 양양까지 향해 낭만을 완성한 차박 스토리를 전한다.경수진은 제주도에서 90cm 방어를 잡았던 경험을 공개한다. 여기에 '셰프와 사냥꾼' 촬영 당시 참치를 낚다 상상을 초월하는 크기의 상어까지 잡아 봤던 에피소드도 전한다.김대호와의 묘한 기류도 공개된다. 앞서 김대호가 경수진을 향한 관심과 팬심을 언급한 가운데, 경수진 역시 김대호에 대해 "잘 맞을 것 같다"라는 반응을 보인다고. 캠핑과 낚시 등 취미가 잘 맞는 두 사람의 이야기가 이어지며, 김대호의 '하트 시그널'에 대한 경수진의 반응에 시선이 쏠린다.학창 시절 열정 넘치는 학생회장 스토리도 전한다. 경수진은 고등학교 시절 회장을 맡아 학교 이미지를 좋게 만들고 싶었다며 일탈하는 친구들을 바로잡기 위해 직접 나섰던 사연과, 후문이나 시계탑을 세우고 싶었던 당시의 공약까지 공개한다.경수진은 초등학교 시절부터 응원단장을 맡고, 브레이크 댄스까지 즐겼다고 밝힌다. 여기에 자우림의 '스물다섯, 스물하나' 무대까지 선보일 예정이다.24일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr