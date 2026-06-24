'서장훈의 이웃집 백만장자'에 광고 회사 대표 박동훈이 출연한다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'서장훈의 이웃집 백만장자'에 배용준이 구매한 TV가 공개된다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'서장훈의 이웃집 백만장자'가 광고 회사 대표 박동훈의 이야기를 전한다. 박 대표가 배우 배용준이 사용하던 초대형 TV를 사용 중인 사연도 공개된다.24일 방송되는 EBS 예능 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 광고 회사를 운영하며 연 매출 100억 원을 기록한 박동훈의 삶이 소개된다. 그는 200만 원으로 시작한 회사를 직원 100명 규모로 키웠다. 현재는 충무로 일대에서 길거리 미술관 조성 프로젝트를 진행하고 있다.박동훈의 집을 찾은 서장훈과 장예원은 거실에 놓인 초대형 TV를 마주한다. 103인치 크기의 해당 TV에 대해 박동훈은 "전 세계에서 200대만 생산돼 각 나라를 대표하는 셀럽 한 명에게만 판매된 것으로 알고 있다"고 설명한다. 이 TV의 국내 첫 구매자는 배우 배용준이다. 박동훈은 "배용준 씨가 사용하던 제품을 이사하면서 내놓았고, 이를 구입하게 됐다"고 말한다.경남 산청 지리산 자락에서 외할머니와 생활한 박동훈은 중학교 졸업 후 상경했다. 하지만 형편이 어려워 고등학교를 중퇴했고 이후 생계를 위해 일을 시작했다.그는 두 딸을 키우면서 교육만큼은 책임지겠다는 생각을 갖게 됐다고 밝혔다. 이후 딸들이 대학을 졸업하자 경제적 지원을 중단하고 연락도 끊었다고 설명했다. 그러던 중 몇 해 전 한 사건을 계기로 딸들과의 관계에 변화가 생겼다고 전해 궁금증을 더한다.'서장훈의 이웃집 백만장자'는 매주 수요일 오후 9시 55분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr