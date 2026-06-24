배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아

배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아

배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아

배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아

배우 김태리가 여름 화보를 찍었다.24일 소속사 매니지먼트mmm은 패션 매거진 보그와 프리미엄 패션 및 라이프스타일 브랜드가 함께한 김태리의 7월호 화보를 공개했다.공개된 사진 속 김태리는 넓고 푸르른 지중해 위에 떠 있는 요트에서 맑고 청량한 여름을 만끽하고 있다. 드넓게 펼쳐진 풍경과 어우러진 여유로운 무드 속에서 세련됨과 우아함, 건강미를 발산한다.김태리의 네추럴한 매력도 눈길을 사로잡는다. 블랙부터 화이트, 베이지까지 편안함이 돋보이는 다양한 스타일링으로 자연스러운 멋을 뽐냈다. 또 감각적인 표정과 포즈로 현장의 이목을 집중시키며 한 폭의 그림 같은 화보를 완성했다.한편, 김태리의 화보는 보그 7월호에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr