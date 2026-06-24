배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
배우 김태리가 여름 화보를 찍었다.

24일 소속사 매니지먼트mmm은 패션 매거진 보그와 프리미엄 패션 및 라이프스타일 브랜드가 함께한 김태리의 7월호 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 김태리는 넓고 푸르른 지중해 위에 떠 있는 요트에서 맑고 청량한 여름을 만끽하고 있다. 드넓게 펼쳐진 풍경과 어우러진 여유로운 무드 속에서 세련됨과 우아함, 건강미를 발산한다.
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
김태리의 네추럴한 매력도 눈길을 사로잡는다. 블랙부터 화이트, 베이지까지 편안함이 돋보이는 다양한 스타일링으로 자연스러운 멋을 뽐냈다. 또 감각적인 표정과 포즈로 현장의 이목을 집중시키며 한 폭의 그림 같은 화보를 완성했다.
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
배우 김태리가 화보를 찍었다./사진 제공=보그 코리아
한편, 김태리의 화보는 보그 7월호에서 확인할 수 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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