방송인 정형돈이 편한 옷차림으로 길거리를 걷고 있다. / 사진=한유라 SNS

사진=한유라 SNS

방송인 정형돈의 쌍둥이 딸이 아빠를 향한 애정을 증명했다.아내 한유라는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "우리가 항상 사랑해"라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 정형돈의 두 딸이 작은 종이에 아빠를 향한 메시지를 빼곡히 적은 모습. 내용에는 '우리가 쿠폰 몇 개 만들었으니까 원할 때 언제든 마음껏 써'라고 적혀 있었다.쿠폰에는 아빠를 위해 만화방을 같이 가준다, 아빠를 위해 편의점에서 과자를 잔뜩 사온다 등이 기재됐다. 이에 한유라는 "누구를 위한 쿠폰이냐"며 딸들이 원하는 사항들 위주로 구성된 쿠폰에 웃음을 터뜨렸다.한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 최근까지 미국 하와이에 거주했다. 이에 따라 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활했다. 그러나 한유라와 두 딸은 현재 한국에 돌아온 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr