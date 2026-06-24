개그맨 양상국이 '왕은 무얼 자셨는가' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'왕은 무얼 자셨는가' 3MC 신기루, 양상국, 지예은 / 사진=TV조선

최근 태도 논란에 휩싸였던 방송인 양상국이 새 예능 '왕은 무얼 자셨는가'의 MC를 맡았다.다음 달 8일 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '왕은 무얼 자셨는가'는 조선 27명 임금의 밥상 속에 감춰진 놀라운 이야기와 함께 눈과 입을 사로잡는 맛있는 역사책을 유쾌하게 풀어내는 토크쇼다. 양상국과 함께 방송인 신기루, 지예은이 진행을 맡았다.한국사 1타 강사 최태성을 중심으로 양상국, 신기루, 지예은이 왕의 밥상을 직접 경험하며 역사와 음식 이야기를 전한다. 세 사람은 "실제 왕이 먹던 음식을 직접 경험할 수 있다는 점이 가장 흥미롭다"며 기대감을 보여줬다. 이어 이들은 최태성, 셰프 이연주와 함께 프로그램에 대한 이야기를 나눌 예정이다.양상국은 출연을 결심한 계기에 대해 "평소 역사에 관심이 많은 편인데, 단순히 이야기를 듣는 것을 넘어 실제 '왕들이 자셨던' 식사를 직접 경험할 수 있다는 점이 가장 흥미롭게 다가왔다"고 밝혔다. 또 신기루는 "평소 여러 나라와 장르의 음식을 많이 먹으러 다니지만, 한식 그리고 왕이 드시던 음식이 궁금했다"고 설명했다.지예은은 프로그램의 강점을 짚었다. 그는 "식이라는 소재 자체가 누구나 관심을 가질 수 있는 친숙한 주제라고 생각하는데 단순히 맛있는 음식을 먹는 데서 끝나는 것이 아니라, 그 안에 담긴 역사와 문화, 다양한 이야기를 함께 접할 수 있다는 점이 특별한 것 같다"고 말했다.끝으로 양상국은 "시청자들이 궁금해할 만한 질문을 대신 던지고, 함께 배우고 알아가는 과정을 솔직하게 보여드리고자 한다. 어렵게 느껴질 수 있는 역사 이야기를 보다 쉽고 재미있게 전달하는 역할을 맡고 싶다"고 포부를 밝혔다.'왕은 무얼 자셨는가'는 7월 8일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr