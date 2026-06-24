가수 옥희(본명 김광숙)의 빈소가 21일 오후 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 22호에 마련됐다. 옥희는 20일 오후 암 투병 끝에 별세했다. / 사진=사진공동취재단

가수 고(故) 옥희(본명 김광숙)가 신장암 투병 끝에 별세한 가운데, 오늘(24일) 대한가수협회장으로 영결식이 엄수된다.24일 오전 10시 대한가수협회(회장 박상철) 주관으로 故 옥희의 영결식이 진행된다. 영결식은 생전 기독교 신자였던 고인을 위해 기독교 예배 형식으로 진행된다. 박상철 협회 회장이 조사를 읽고, 협회 이사가 추도사를 전한다. 고인 약력과 생전 영상을 보여주고, 헌화 및 분향을 하는 순서로 이뤄진다.대한가수협회는 고인에 대해 "대한민국 대중음악 발전에 헌신하며 수많은 국민들에게 감동과 위로를 전해주신 가수"라며 "대중문화예술계에 남기신 발자취는 오래도록 기억될 것"이라고 애도했다.옥희는 지난 20일 오후 8시 40분께 경기 수원의 한 호스피스 병동에서 가족들이 지켜보는 가운데 73세로 별세했다.1953년 부산에서 태어난 옥희는 중학교 3학년 때부터 미8군 쇼 무대에 올랐으며, 1968년 그룹 서울시스터즈 리더로 활동하며 미국과 캐나다 무대에서도 활약했다. 이후 솔로 가수로 전향해 '나는 몰라요', '눈으로만 말해요', '이웃사촌', '두 손을 잡아요' 등 수많은 히트곡을 발표하며 1970년대 가요계를 대표하는 스타로 사랑받았다. 지난해 신장암 진단을 받아 투병 생활을 이어왔다. 투병 중에도 올해 3월 KBS '가요무대'에 출연하는 등 활동의 의지를 놓지 않았다.은 뒤에도 활동 의지를 놓지 않았던 그는 올해 3월 KBS1 '가요무대'에 출연해 무대를 선보이기도 했다.유족으로는 남편인 전 복싱 세계챔피언 홍수환과 1남 1녀의 자녀가 있다. 고인은 1977년 복싱 세계 챔피언 출신 홍수환과 결혼했다가 약 2년 만에 이혼했으나, 1992년 재결합했다. 남편 홍수환은 신장암 투병 중이었던 고인을 항상 곁에서 지키며 간호한 것으로 전해졌다.발인은 24일 오전 11시이며, 장지는 분당홈추모공원이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr