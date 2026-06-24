투모로우바이투게더 연준 / 사진제공=빅히트뮤직

투모로우바이투게더 연준 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이 솔로 EP 'NO LABELS: PART 02'의 새로운 콘셉트 포토와 영상을 공개했다.연준은 24일 팀 공식 SNS를 통해 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'의 'THEME 2' 콘텐츠를 선보였다. 타이틀곡 'Ice Cream'(아이스크림)에서 착안한 콘셉트로, 자연스럽고 편안한 분위기에 초점을 맞췄다.공개된 사진에는 연준이 어딘가를 바라보거나 웃는 등 일상적인 순간들이 담겼다. 함께 공개된 영상에서는 아이스크림 막대를 입에 문 채 카메라를 향해 미소를 짓는 모습으로 꾸밈없는 매력을 보여줬다.타이틀곡 'Ice Cream'은 펑크 록(Funk Rock) 장르의 곡이다. 서로에게 달콤한 존재이지만 일정한 거리를 유지하는 관계를 아이스크림의 특성에 빗대 표현했다. 빈티지한 드럼 사운드와 베이스 라인, 기타 리프가 어우러진 것이 특징이다.'NO LABELS: PART 02'는 하나의 이미지로 규정되지 않는 솔로 아티스트 연준의 다양한 모습을 담은 앨범이다. 연준은 'THEME 2'에 이어 오는 26일 'THEME 1', 28일 'THEME 3'를 순차 공개할 예정이다.한편 연준은 오는 7월 10일 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'를 발매한다. 타이틀곡 'Ice Cream'을 비롯해 총 6곡이 수록되며, 연준은 수록곡 '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)'와 'Long Way Long Ride'의 작사에 참여했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr