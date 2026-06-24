그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 신곡을 발매한다.
스트레이 키즈는 24일 오후 1시 디지털 싱글 'RUN IT'(런 잇)을 선보인다. 'RUN IT'은 그룹 내 프로듀싱 팀 3RACHA(방찬, 창빈, 한)가 작업에 참여한 곡이다. 브라스 사운드와 마칭 드럼을 기반으로 한 월드 비트 리듬이 특징이며, 목표를 향해 나아가는 자신감을 담았다.
스트레이 키즈는 글로벌 시장에서 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 이들은 지난해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 8개 앨범 연속 1위를 기록했으며, 여러 대형 음악 페스티벌 무대에도 올랐다. 신곡 발매와 함께 새 월드투어 'Stray Kids World Tour <RUN IT>'도 시작한다. 스트레이 키즈는 오는 7월 25~26일과 29일, 8월 1~ 2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 새 투어의 막을 올린다.
이들은 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에 입성한다. 이후 나고야, 오사카, 후쿠오카, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르 등 아시아 주요 도시를 찾을 예정이다.
스트레이 키즈는 오는 8월 7일 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매도 앞두고 있다. 'RUN IT'은 해당 앨범에 수록되며, 신보는 2025년 11월 공개된 SKZ IT TAPE 'DO IT'(두 잇) 이후 약 9개월 만에 선보이는 음반이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
스트레이 키즈는 24일 오후 1시 디지털 싱글 'RUN IT'(런 잇)을 선보인다. 'RUN IT'은 그룹 내 프로듀싱 팀 3RACHA(방찬, 창빈, 한)가 작업에 참여한 곡이다. 브라스 사운드와 마칭 드럼을 기반으로 한 월드 비트 리듬이 특징이며, 목표를 향해 나아가는 자신감을 담았다.
스트레이 키즈는 글로벌 시장에서 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 이들은 지난해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 8개 앨범 연속 1위를 기록했으며, 여러 대형 음악 페스티벌 무대에도 올랐다. 신곡 발매와 함께 새 월드투어 'Stray Kids World Tour <RUN IT>'도 시작한다. 스트레이 키즈는 오는 7월 25~26일과 29일, 8월 1~ 2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 새 투어의 막을 올린다.
이들은 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에 입성한다. 이후 나고야, 오사카, 후쿠오카, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르 등 아시아 주요 도시를 찾을 예정이다.
스트레이 키즈는 오는 8월 7일 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매도 앞두고 있다. 'RUN IT'은 해당 앨범에 수록되며, 신보는 2025년 11월 공개된 SKZ IT TAPE 'DO IT'(두 잇) 이후 약 9개월 만에 선보이는 음반이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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