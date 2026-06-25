이요원이 '합숙 맞선2' 첫 방송에서 시즌1 출연자의 결혼 소식을 전한다./사진=텐아시아DB

이요원이 '합숙 맞선2' 첫 방송에서 시즌1 출연자의 결혼 소식을 전한다./사진제공=SBS

이요원이 '합숙 맞선2' 첫 방송에서 시즌1 출연자의 결혼 소식을 전한다.25일 첫 방송 되는 SBS 예능프로그램 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'(이하 '합숙 맞선2')는 결혼을 원하는 싱글 남녀 10명과 자녀의 결혼을 바라는 어머니 10명이 5박 6일간 한 공간에서 생활하며 인연을 찾는 연애 예능이다. 서장훈, 이요원, 김요한이 MC로 출연한다.첫 방송에서는 이요원이 시즌1 최종 커플의 결혼 소식을 공개한다. 그는 "시작부터 초대박 경사가 있다"며 "시즌1의 최종 커플이었던 장민철, 김진주 씨가 올 가을로 날을 잡았다"라고 알린다.이에 서장훈은 "보시는 분들은 '에이 저러다가 결혼하겠어?'라고 하시는데 진짜 한다. 두 분의 결혼이 '합숙 맞선' 출연자분들이 이곳에 진심으로 나온다는 걸 다시 한번 증명해주는 게 아닌가 싶다"라고 말한다.새 시즌에서는 더욱 적극적으로 결혼에 나선 출연자들과 어머니들의 모습이 공개된다. 서장훈, 이요원, 김요한은 새로운 참가자들을 지켜보며 "강력해진 것 같다"라고 입을 모은다.출연자들은 "연애는 충분히 했다. 이제 결혼을 하고 싶다", "너 때문에 세상이 밝아지기 시작했다" 등 거침없는 호감을 표현한다. 반면 어머니들은 "학벌 직업 무시 못 한다", "엄마들은 나이가 너무 어려도 싫어한다", "종교 때문에 이혼한 사람 많이 봤다" 등 현실적인 의견을 내놓으며 팽팽한 분위기를 만든다.여기에 부모와 자식 간 갈등이 깊어지는 가운데 아버지의 등장까지 예고된다. 이를 본 이요원과 김요한은 "아버님에 신앙심까지 등장이요?"라며 놀라워하고, 서장훈은 "어머님들이 더 강해지신 것 같다"라며 혀를 내두른다.'합숙 맞선2'는 25일 오후 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr