보이넥스트도어 ‘HOME’ 콘셉트 사진/ 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 자체 최고 성적을 거뒀다.23일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 27일 자)에 따르면 보이넥스트도어의 정규 1집 'HOME'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 16위로 진입했다. 전작 'The Action'이 기록한 40위보다 24계단 상승한 순위다.'HOME'은 '월드 앨범' 차트 1위에 올랐으며, 미국 내 주간 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'에서는 2위를 기록했다. 기존 최고 순위였던 'No Genre'의 3위를 넘어선 성적이다. 보이넥스트도어는 '아티스트 100' 차트에서도 28위를 차지했다.보이넥스트도어는 미니 1집 'WHY..'(162위)를 시작으로 'HOW?'(93위), '19.99'(40위), 'No Genre'(62위), 'The Action'(40위), 'HOME'(16위)까지 6개 앨범을 연속으로 '빌보드 200'에 올렸다.이번 앨범은 멤버들이 데뷔 전후 경험과 감정을 바탕으로 작업한 작품으로, 멤버 전원이 곡 작업에 참여했다. 솔직한 마음을 담은 앨범으로 '커리어 하이'를 달성했단 점에서 의미를 더한다.국내외 음반 성적도 이어지고 있다. 'HOME'은 한터차트 기준 초동 판매량 108만5715장을 기록하며 4개 앨범 연속 밀리언셀러를 달성했다. 또한 써클차트 주간 앨범 차트 1위에 올랐고, 일본에서는 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈'와 '핫 앨범', 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹' 정상에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr