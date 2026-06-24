/사진=빅히트 뮤직 'X' 계정

방탄소년단이 내놓은 신곡 'Come Over'(컴 오버)로 빌보드 차트에 이름을 올려 시선을 끌었다.미국 빌보드가 23일(현지시간) 공개한 최신 차트(6월 27일 자)에 따르면, 지난 12일 발표한 신곡 'Come Over'가 메인 송 차트 '핫 100' 69위에 올랐다. 이는 방탄소년단 단체곡 기준 통산 39번째 '핫 100' 진입 기록이다.또한, 이 곡은 '글로벌(미국 제외)' 5위, '글로벌 200' 14위를 기록했다. 방탄소년단은 이로써 총 21곡을 '글로벌(미국 제외)' 10위권에 올리며 그룹 기준 해당 차트 역대 최다 '톱 10' 진입 신기록을 경신했다. 또한 '디지털 송 세일즈'와 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서는 진입과 동시에 1위를 차지했다. 이로써 통산 44곡을 해당 차트 정상에 올려놓으며, 방탄소년단은 자신들이 보유한 차트 역사상 최다 1위 기록을 갈아치웠다.정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 장기 흥행도 이어지고 있다. '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 10위로 재진입했다. 타이틀곡 'SWIM'(스윔)은 '핫 100' 55위에 자리하며 13주 연속 차트인에 성공했다. '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서도 각각 7위와 2위를 지켰으며, 앨범 수록곡 13개 전 트랙이 13주 연속 '글로벌(미국 제외)'에 이름을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr