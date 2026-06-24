'ICONIC BY MISTAKE' 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ 사진 제공=빌리프랩·쏘스뮤직·하이브-게펜레코드

'ICONIC BY MISTAKE' 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ 사진 제공=빌리프랩·쏘스뮤직·하이브-게펜레코드

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100 38위에 올랐다.23일 발표된 빌보드 최신 차트(6월 27일 자)에 따르면 'ICONIC BY MISTAKE'는 핫100 38위로 진입했다. 이는 올해 빌보드 핫100에 오른 K-팝 걸그룹 곡 중 가장 높은 순위다.디지털 싱글로 발매된 'ICONIC BY MISTAKE'는 피지컬 음반 없이도 글로벌 성과를 이어가고 있다. 영국 오피셜 싱글 톱100에서는 22위를 기록했고, 빌보드 글로벌 200과 글로벌(미국 제외) 차트에서는 각각 25위와 22위에 올랐다. 스포티파이 위클리 톱 송 글로벌 차트에도 25위로 진입했다.서로 다른 음악 색깔을 지닌 세 그룹이 함께한 이번 프로젝트는 공개 직후부터 주목받았다. 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 월드와이드와 인기 급상승 음악 차트 1위에 올랐고, 댄스 챌린지와 팬 콘텐츠도 SNS를 중심으로 확산됐다.음원과 함께 공개된 퍼포먼스 영상 역시 화제를 모았다. 각 팀의 개성이 드러나는 스타일링과 안무, 세 그룹이 함께 선보인 군무가 어우러지며 긍정적인 반응을 얻었다.이번 프로젝트는 하이브 멀티 레이블 체제 아래 세 그룹이 함께한 사례라는 점에서도 의미를 더했다. 서로 다른 팬층을 보유한 세 팀이 하나의 곡으로 글로벌 음악 시장에서 성과를 내며 협업 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr