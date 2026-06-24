허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다./사진=텐아시아DB

허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다./사진=텐아시아DB

고(故) 김새론의 사망 원인이 배우 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라는 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.23일 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 김세의 대표를 정보통신망법상 명예훼손, 성폭력처벌법 위반, 스토킹 처벌법 위반 등의 혐의로 구속기소 했다.검찰에 따르면 김 대표는 김수현이 미성년자였던 고 김새론과 교제했다는 주장과 함께 김새론의 사망 책임이 김수현 측에 있다는 취지의 허위 내용을 유튜브 등을 통해 유포한 혐의를 받는다.또 김수현의 사적인 사진을 방송에 무단 송출하고, 사생활 관련 자료를 공개할 것처럼 언급하며 공개 사과를 요구하는 등 협박한 혐의도 적용됐다.앞서 서울강남경찰서는 김 대표가 대중의 관심을 끌기 위해 사실과 다른 내용임을 알면서도 관련 영상을 제작한 것으로 보고 지난달 14일 구속영장을 신청했다. 김 대표는 혐의를 전면 부인했지만, 법원은 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.사건을 넘겨받은 검찰은 피해자 조사와 녹음파일 감정 등 보완 수사를 진행했다. 그 결과 김 대표가 자료를 임의로 편집해 내용을 왜곡하거나 최소한의 사실 확인 없이 자료를 활용한 정황을 확인했다고 밝혔다.검찰은 이 같은 행위로 김수현의 사생활 관련 허위 정보가 대중에게 확산했으며, 상당한 피해가 발생한 것으로 판단했다.검찰은 "온라인 공간에서 사적 제재를 명목으로 가짜 뉴스를 유포하고 특정인에 대한 비난 여론을 조장하는 악성 콘텐츠 제작자에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr