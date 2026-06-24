이민정이 로마 시장에서 본 상인의 외모에 감탄했다. / 사진='이민정 MJ' 유튜브 캡쳐

이민정이 로마에서 장을 보며 들뜬 모습을 보였다. / 사진='이민정 MJ' 유튜브 캡쳐

배우 이민정이 로마 여행 중 만난 멋진 상인을 보고 감탄했다.지난 23일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '20년 만에 다시 찾은 로마. 이민정 인생 첫 해방여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이민정은 가족의 배려로 얻은 여행에 감사 인사를 전하며 본격적인 로마 투어를 시작했다.이민정은 이탈리아 최대 규모의 재래시장으로 향했다. 그는 돼지고기를 판매하는 상인을 만났고 고기를 시식했다. 고기를 신중히 맛본 이민정은 구매를 결정했다. 그는 "오랫동안 잘 익힌 고기다"며 "여기에 마늘을 뿌려 먹으면 맛있을 것 같다"고 설명했다.이민정은 포장된 고기를 받고 제작진에게 "저 아저씨 (장사) 잘한다"며 감탄했다. 이어 상인의 훈훈한 외모를 언급하며 "잘생겼다"고 칭찬해 웃음을 자아냈다. 그는 "갑자기 고기 먹더니 기분이 좋아졌다"고 털어놨다.이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr