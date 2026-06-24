넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 출신 최혜선이 영국에서의 화려한 근황을 공개했다./SNS

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 출신 최혜선이 영국에서의 화려한 근황을 공개했다./SNS

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 출신 최혜선이 영국에서의 화려한 근황을 공개했다./SNS

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 출신 최혜선이 영국에서의 화려한 근황을 공개했다.최혜선은 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최혜선은 영국의 대표적인 경마 행사인 로열 애스콧(Royal Ascot)을 찾은 모습. 연한 핑크빛 레이스 드레스를 입은 그는 우아한 실루엣을 뽐내며 계단 위에서 포즈를 취하고 있다. 특히 드레스와 같은 톤의 대형 플라워 장식 모자를 매치해 영국 상류층 사교 문화의 상징인 '애스콧 패션'을 완벽하게 소화했다.바디 라인이 돋보이는 드레스 핏도 시선을 사로잡는다. 여기에 미니 백과 은은한 메이크업을 더해 고급스러운 분위기를 완성했다.행사장 곳곳에는 영국 국기가 걸려 있었고, 정장을 차려입은 관람객들이 가득해 현지 분위기를 실감하게 했다. 최혜선은 마치 영화 속 한 장면 같은 풍경 속에서 존재감을 드러냈다.한편 최혜선은 ‘솔로지옥3’ 출연 이후 얼굴을 알렸다. 최근에는 웨이브 오리지널 리얼리티 ‘피의 게임3’에서도 존재감을 발휘했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr