고소영이 결혼 16년 만에 웨딩드레스를 다시 입으며 당시를 떠올렸다./사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

고소영이 결혼 16년 만에 웨딩드레스를 다시 입으며 당시를 떠올렸다./사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

고소영이 결혼 16년 만에 웨딩드레스를 다시 입으며 당시를 떠올렸다./사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

고소영이 결혼 16년 만에 웨딩드레스를 다시 입으며 당시를 떠올렸다./사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

배우 고소영이 결혼 16년 만에 웨딩드레스를 다시 입으며 당시를 떠올렸다.고소영은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '고소영'에 '300년 된 가구 모으는 고소영 개인사무실 최초 공개 (금고,웨딩드레스)'라는 제목의 영상을 공개했다.고소영은 개인 사무실 겸 아지트를 소개하며 "결혼 전부터 써왔던 공간이다"라며 애정을 내비쳤다. 사무실 곳곳을 둘러보던 그는 옷방에서 결혼식 당시 입었던 웨딩드레스를 발견했다. 고소영은 "디자이너분께 웨딩드레스를 선물로 받았다. 이거 한 번 입어볼까 봐"라고 말하며 직접 드레스를 꺼내 보였다.결혼식 준비 과정도 회상했다. 그는 "원래 결혼을 1월에 하려고 했는데 어른들이 5월로 날을 잡아주셨다"며 "원래 머메이드 드레스를 입으려고 했는데 당시 임신 5개월이었다. (시선을) 분산시키려고 이 디자인을 입게 됐다"고 설명했다. 또 "결혼 당시 몸무게가 48kg이었다"고 덧붙였다.고소영은 웨딩드레스를 다시 착용했다. 제작진이 "결혼 후 처음 입어보는 거냐"고 묻자 그는 고개를 끄덕이며 웃음을 지었다. 리마인드 웨딩에 대한 생각도 전했다. 고소영은 "결혼할 때는 리마인드 웨딩도 해야겠다고 생각했는데 지금은 귀찮다"며 "둘이 있는 게 어색하다. 늘 아이들과 함께 있으니까"라고 말했다.고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr