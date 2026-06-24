배우 고소영이 결혼 16년 만에 웨딩드레스를 다시 입으며 당시를 떠올렸다.
고소영은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '고소영'에 '300년 된 가구 모으는 고소영 개인사무실 최초 공개 (금고,웨딩드레스)'라는 제목의 영상을 공개했다. 고소영은 개인 사무실 겸 아지트를 소개하며 "결혼 전부터 써왔던 공간이다"라며 애정을 내비쳤다. 사무실 곳곳을 둘러보던 그는 옷방에서 결혼식 당시 입었던 웨딩드레스를 발견했다. 고소영은 "디자이너분께 웨딩드레스를 선물로 받았다. 이거 한 번 입어볼까 봐"라고 말하며 직접 드레스를 꺼내 보였다. 결혼식 준비 과정도 회상했다. 그는 "원래 결혼을 1월에 하려고 했는데 어른들이 5월로 날을 잡아주셨다"며 "원래 머메이드 드레스를 입으려고 했는데 당시 임신 5개월이었다. (시선을) 분산시키려고 이 디자인을 입게 됐다"고 설명했다. 또 "결혼 당시 몸무게가 48kg이었다"고 덧붙였다. 고소영은 웨딩드레스를 다시 착용했다. 제작진이 "결혼 후 처음 입어보는 거냐"고 묻자 그는 고개를 끄덕이며 웃음을 지었다. 리마인드 웨딩에 대한 생각도 전했다. 고소영은 "결혼할 때는 리마인드 웨딩도 해야겠다고 생각했는데 지금은 귀찮다"며 "둘이 있는 게 어색하다. 늘 아이들과 함께 있으니까"라고 말했다.
고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
고소영은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '고소영'에 '300년 된 가구 모으는 고소영 개인사무실 최초 공개 (금고,웨딩드레스)'라는 제목의 영상을 공개했다. 고소영은 개인 사무실 겸 아지트를 소개하며 "결혼 전부터 써왔던 공간이다"라며 애정을 내비쳤다. 사무실 곳곳을 둘러보던 그는 옷방에서 결혼식 당시 입었던 웨딩드레스를 발견했다. 고소영은 "디자이너분께 웨딩드레스를 선물로 받았다. 이거 한 번 입어볼까 봐"라고 말하며 직접 드레스를 꺼내 보였다. 결혼식 준비 과정도 회상했다. 그는 "원래 결혼을 1월에 하려고 했는데 어른들이 5월로 날을 잡아주셨다"며 "원래 머메이드 드레스를 입으려고 했는데 당시 임신 5개월이었다. (시선을) 분산시키려고 이 디자인을 입게 됐다"고 설명했다. 또 "결혼 당시 몸무게가 48kg이었다"고 덧붙였다. 고소영은 웨딩드레스를 다시 착용했다. 제작진이 "결혼 후 처음 입어보는 거냐"고 묻자 그는 고개를 끄덕이며 웃음을 지었다. 리마인드 웨딩에 대한 생각도 전했다. 고소영은 "결혼할 때는 리마인드 웨딩도 해야겠다고 생각했는데 지금은 귀찮다"며 "둘이 있는 게 어색하다. 늘 아이들과 함께 있으니까"라고 말했다.
고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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