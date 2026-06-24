방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 다양한 이야기를 들려줬다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 캡처

방송인 전현무가 다양한 이야기를 들려줬다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 캡처

방송인 전현무가 KBS 북중미 월드컵 중계에 합류하게 된 배경을 직접 털어놨다.지난 23일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '엄영자, 월드컵 중계진 털고 왔습니다?! (feat.전현무,이영표,남현종)'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에는 엄지인 아나운서와 전현무, 이영표, 남현종이 출연해 북중미 월드컵 중계에 대한 다양한 이야기를 들려줬다.이야기를 나누던 중 전현무의 첫 중계 도전이 화두에 올랐다. 이에 전현무는 "좋은 기회를 주셔서 갑자기 월드컵 중계를 하게 됐다"라며 말문을 열었다. 엄지인은 "방송도 그렇게 많고 돈을 그렇게 잘 버는데 돈을 많이 받은거냐"고 물었다. 그러자 전현무는 "줬겠나. 오랜만에 아나운서로 돌아간 느낌의 출연료를 받고 있다"고 해명했다.또 엄지인이 "고정 프로그램만 10개가 넘는데 다 정리하고 가면 얼마나 손해인 거냐"고 묻자 전현무는 "정리했다기보다 중계하면서 (다 같이) 소화할 수 없어 스케줄을 몰아놨다"라며 웃어 보였다.고액 출연료를 받았다는 소문에는 고개를 저었다. 전현무는 "내가 돈을 많이 받았겠다, 딜이 있었겠다는 등 많은 오해가 있는데 그런 거 전혀 없다"라며 "우리나라 월드컵 라인업이 이렇게 좋은데 월드컵 붐이 일지 않는다. (대중들은) 언제 누구랑 하는지도 모르고 룰도 모른다. 아무도 관심이 없다. 너무 안타깝다"고 털어놨다.한편 전현무는 '2026 FIFA 북중미 월드컵'을 통해 데뷔 첫 축구 캐스터에 도전했다. 그는 지난 2일 열린 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회에서 "신입 캐스터로 무거운 중책을 맡게 됐다. 예능을 할 때와는 다른 긴장감과 부담감 속에 하루하루를 보내고 있다. 호흡이 느리거나 템포가 긴 종목은 전문성이 조금 부족해도 화법으로 넘어갈 수 있지만 축구는 빠져나갈 길이 없다. 그래서 요즘 바쁜 스케줄 속에서도 틈틈이 축구 공부를 하고 있다"고 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr