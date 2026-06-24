배우 고준희(41)가 12살 연하와 맞선을 봤다.
지난 23일 방송된 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에서는 가족들의 권유로 '결정사' 맞선을 본 고준희의 모습이 담겼다.
이날 고준희의 첫 맞선 상대는 1994년생 펀드매니저 김승은 씨였다. 고준희는 상대방에게 "내가 A형이라 친해지는 데 시간이 좀 걸린다. 이런 자리가 어색하다"고 고백했다.
외적 이상형이 어떻게 되냐는 질문에 고준희는 "외적인 이상형은 20대 때 얘기다. 그런 사람과 사귀는 것도 아니다"고 말했다. 그러면서 "난 원래 외모를 안 본다. 그냥 느낌이 맞아야 사귄다"고 덧붙였다. 고준희 부모님은 고준희의 소개팅을 화면을 통해 지켜보고 있었다. 냉랭해 보이는 딸의 태도에 어머니는 "첫 만남에 저게 뭐냐"고 답답해하며 "저 정도 인물 찾기 쉽지 않다"며 상대감에 호감을 보였다.
고준희의 두 번째 맞선 상대는 모델 느낌의 12살 연하 회사원 지승원 씨였다. 그는 1997년생으로 만 나이는 20대였다. 지승원 씨는 "어릴 때부터 진짜 팬이었다. 처음에 매칭되고 연락받았을 때 부모님께 전화해서 자랑했다. 유튜브 구독자 이름 정할 때 저도 댓글을 달았다"라고 팬심을 고백했다.
그러나 고준희는 상대방의 나이를 듣고 "딱 서른이라는 건가. 머리가 갑자기 하얘진다"며 당황했다. 이에 지승원 씨는 "그렇게 차이 안 난다. 서른 살에 꽂히지 않았으면 좋겠다. 내가 또래에 비해 좋게 말하면 성숙하고 나쁘게 만나면 애늙은이다"라고 어필했다.
또 지승원 씨는 "저는 20대 중반부터 결혼 생각이 있었다. 밖에서 힘들게 일하고 돌아오면 항상 내 편이 되어주고 마음에 안정이 되는 공간이 좋았다. 화목한 가정을 꾸리는 것에 대한 로망이 있다"며 적극적인 모습을 보였다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 23일 방송된 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에서는 가족들의 권유로 '결정사' 맞선을 본 고준희의 모습이 담겼다.
이날 고준희의 첫 맞선 상대는 1994년생 펀드매니저 김승은 씨였다. 고준희는 상대방에게 "내가 A형이라 친해지는 데 시간이 좀 걸린다. 이런 자리가 어색하다"고 고백했다.
외적 이상형이 어떻게 되냐는 질문에 고준희는 "외적인 이상형은 20대 때 얘기다. 그런 사람과 사귀는 것도 아니다"고 말했다. 그러면서 "난 원래 외모를 안 본다. 그냥 느낌이 맞아야 사귄다"고 덧붙였다. 고준희 부모님은 고준희의 소개팅을 화면을 통해 지켜보고 있었다. 냉랭해 보이는 딸의 태도에 어머니는 "첫 만남에 저게 뭐냐"고 답답해하며 "저 정도 인물 찾기 쉽지 않다"며 상대감에 호감을 보였다.
고준희의 두 번째 맞선 상대는 모델 느낌의 12살 연하 회사원 지승원 씨였다. 그는 1997년생으로 만 나이는 20대였다. 지승원 씨는 "어릴 때부터 진짜 팬이었다. 처음에 매칭되고 연락받았을 때 부모님께 전화해서 자랑했다. 유튜브 구독자 이름 정할 때 저도 댓글을 달았다"라고 팬심을 고백했다.
그러나 고준희는 상대방의 나이를 듣고 "딱 서른이라는 건가. 머리가 갑자기 하얘진다"며 당황했다. 이에 지승원 씨는 "그렇게 차이 안 난다. 서른 살에 꽂히지 않았으면 좋겠다. 내가 또래에 비해 좋게 말하면 성숙하고 나쁘게 만나면 애늙은이다"라고 어필했다.
또 지승원 씨는 "저는 20대 중반부터 결혼 생각이 있었다. 밖에서 힘들게 일하고 돌아오면 항상 내 편이 되어주고 마음에 안정이 되는 공간이 좋았다. 화목한 가정을 꾸리는 것에 대한 로망이 있다"며 적극적인 모습을 보였다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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