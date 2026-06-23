사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

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방송인 이수근이 부부 간 생활 습관 갈등에 공감하지 못했다.23일 방송된 MBN '남의 집 귀한 가족'에서는 지난주에 이어 전민기, 정미녀 부부의 일상 갈등이 공개됐다.이날 전민기는 아내 정미녀와 생활 습관에서 예민한 지점이 다르다고 털어놨다. 그는 "아내가 되게 깔끔한데 화장실 휴지심은 안 뺀다"고 말했다. 휴지를 다 쓴 뒤에도 빈 휴지심은 그대로 두고 뒤에 있는 새 휴지를 사용하는 습관이 있다는 것.전민기는 "다른 부분은 다 깔끔한데 휴지심은 절대 바꾸지 않는다. 결국 저나 아들이 바꾼다"고 토로했다. 이를 듣던 이수근은 "해주는 사람이 있으니까 그런 것"이라고 짚었다.박미선은 이수근에게 "혹시 그런 생활 습관 때문에 부인이랑 안 맞은 적이 있냐"고 물었다. 그러자 이수근은 망설임 없이 "전 아예 없다"고 답했다.이수근은 "죄송한데 저랑 좀 안 맞는 프로그램인 것 같다. 저는 눈에 보이면 그냥 제가 한다"며 '사랑꾼' 면모를 드러냈다.이에 이봉원과 전민기는 즉각 반발했다. 두 사람은 "진짜 너무한 거 아니냐", "한 번도 혼난 적 없냐"며 이수근의 태도에 억울함을 드러냈다. 이수근은 "일 많이 안 한다고 혼난다"고 받아쳐 웃음을 더했다.정미녀가 "남편 전민기가 자신의 옷차림을 단속한다"고 털어놓자, 이를 듣던 박미선은 "저는 결혼 초에 압구정동에 못 나갔다"고 고백했다.이수근이 "멀어서요?"라고 묻자 박미선은 웃음을 터뜨리며 "(이봉원이) 이상한 선입견이 있었던 것 같다"고 설명했다. 이수근은 "그 당시만 해도 그럴 수 있다"고 공감했다.전민기도 비슷한 마음을 고백했다. 그는 "그 심리를 알 것 같다. 저는 수영장에서 아내가 비키니 입는 게 싫다. 다른 남자가 쳐다보는 게 싫다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr