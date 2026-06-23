사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 배우 최여진이 2세 계획을 언급했다.23일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 결혼 1주년을 맞은 최여진, 김재욱 부부의 새로운 보금자리가 최초 공개됐다.이날 최여진은 "'동상이몽'은 늘 내 인생의 중요한 순간을 함께했다"며 "우리가 드디어 변화를 맞게 됐다"고 설렘을 드러냈다. 이어 공개된 곳은 가평에 자리한 3층 규모의 핫핑크 신혼집이었다.그동안 텐트와 카라반을 오가며 생활했던 부부는 집이 완공되기까지 1년 넘는 시간을 보냈다. 최여진은 "드디어 우리 집이 생겼다"며 벅찬 마음을 감추지 못했다.멀리서도 눈에 띄는 핫핑크 외관은 물론 내부 역시 남다른 스케일을 자랑했다. 가평 리버뷰를 품은 통창과 9m에 달하는 높은 층고, 넓은 수영장까지 갖춘 저택이 공개되자 출연진들은 감탄을 쏟아냈다.특히 남편 김재욱은 "종합건설사 없이 건축주 직영으로 내가 직접 집을 지었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 하지만, 사정상 두 동을 만들게 되면서 한 채는 공실로 비었다고. 서장훈이 "간판만 달면 모텔이다"라고 반응하자, 최여진은 "모텔로 돌릴까요?"라며 웃었다.최여진 부부는 김태술, 박하나 부부를 집으로 초대해 신혼집을 소개했다. 그중에서도 가장 눈길을 끈 공간은 부부 침실이었다.가평의 풍경이 한눈에 들어오는 침실에는 유독 높은 침대가 놓여 있었다. 이를 본 조우종은 "침대가 왜 이렇게 높냐"고 놀라워했고, 박하나 역시 "너무 좋은데 왜 이렇게 높게 했냐"고 궁금해했다.최여진은 "침대도 직접 만든 것"이라며 "우리가 아침에 일어나면 모닝 뽀뽀로 하루를 시작하는데 뽀뽀하기 편하게 만들었다"고 솔직하게 고백했다. 갑작스러운 애정 표현에 남편 김재욱은 쑥스러운 미소를 지었고, 김태술은 "형님 왜 부끄러워하시냐"고 놀려 웃음을 자아냈다.두 부부는 자연스럽게 2세 계획을 언급했다. 박하나가 시험관 시술 경험을 털어놓자, 최여진은 "나는 아이를 별로 좋아하지 않는다"고 밝혔다.그러면서도 "남편이 아기를 엄청 좋아한다. 내가 아기 낳자고 하는데 싫다고 하더라. 내가 힘들까 봐 반대하는 것"이라며 남편의 배려를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr