사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 가수 이효리의 과거 연애사가 후배들에게 폭로당했다.23일 방송된 JTBC 새 예능 '연애전쟁'에서는 이효리, 서장훈, 김희철이 MC로 나선 가운데 소녀시대 유리가 첫 게스트로 출연했다.이날 '연애전쟁'은 이별 위기에 놓인 실제 커플의 사연을 바탕으로 남녀 중 한 사람의 편에 서서 대신 변론해주는 콘셉트로 진행됐다. 시작부터 출연진들의 거침없는 입담이 이어지며 눈길을 끌었다.유리는 "평소 이런 프로그램을 좋아한다"며 기대감을 드러냈고, 이효리는 연애 경험담을 솔직하게 털어놨다. 그는 "사실 결혼했을 때보다 연애할 때 더 불같이 싸운 것 같다. 어릴 때는 눈에 뵈는 게 없지 않냐"고 말했다.그러자 김희철은 곧바로 이효리를 향해 "전문가시니까"라고 운을 뗐다. 이어 "저도 나름 이 업계 전문가인데 효리 누나는 GOAT다. 아이돌 연애의 교과서다. 연습생 때부터 너무 유명했다"고 치켜세웠다.옆에 있던 유리 역시 "다양하고 다채롭게"라고 거들며 이효리의 과거 연애사를 소환했다. 예상치 못한 후배들의 폭로에 당황한 이효리는 손사래를 치며 "(이상순과 결혼 후) 신분 세탁했으니까 제발 조용히 해달라"고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.이효리는 이후에도 특유의 솔직한 화법으로 존재감을 드러냈다. 첫 번째 사연의 주인공으로 헬스 트레이너 남성이 등장하자 그는 초반부터 날카로운 시선을 보냈다.VCR 속 남성은 여성 회원들과 친근하게 지내는 모습은 물론, 한 여성 회원으로부터 명품 팔찌를 선물 받았다고 밝혀 패널들을 놀라게 했다.이효리는 곧바로 "운동을 가르쳐주는 직업인데 여자 회원 선물을 왜 받냐"고 지적하며 "이거 장영란법에 다 걸리는 거다"라고 분노를 쏟아냈다.이효리 말실수에 서장훈은 "장영란 아닌 김영란법"이라고 정정해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 뒤늦게 실수를 알아차린 이효리는 폭소 후 "김영란법"이라고 정정한 뒤 "어쨌든 선물은 안 받는 게 깔끔하지 않냐"고 재차 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr