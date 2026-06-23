서장훈이 인맥 캐스팅에 선을 그었다./사진제공=JTBC

서장훈이 김희철 '인맥 캐스팅'에 선을 그었다.23일 JTBC 새 예능 '연애전쟁' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 이날 행사에는 권해봄 CP, 박은영 PD, 이효리, 서장훈, 김희철이 참석했다.'연애전쟁'은 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다. '솔직 입담의 소유자' 이효리. '촌철살인의 아이콘' 서장훈, '연애 경력직' 김희철이 연애 멘토 MC로 나선다.MC들의 호흡을 묻자 이효리는 "같이 프로그램을 해본 적이 없다. 나도 센 편이라 옆에 오빠들이 옆에서 맞춰주는 역할을 많이 했다. 서장훈 오빠와는 그게 안 될 것 같아서 고민을 했는데, 막상 만나니까 부드럽더라. 찌를 면이 있을 만큼. 고집있을 줄 알았는데 뭐라고 하면 깨갱도 해줘서 호흡이 잘 맞았다"고 말했다. 이어 이효리는 "서장훈과 둘이 하면 서먹할 뻔 했는데, 김희철이 부드럽게 잘 융합시켜 줬다"고 덧붙였다.서장훈은 이효리와의 호흡에 대해 "전 세대를 아우르는 슈퍼스타시고, 저도 같이 프로그램을 한다는 건 영광이다. 언젠가는 한 번 해봤으면 좋겠다고 생각했는데 하게 돼서 기쁘다"며 "녹화 해보니까 왜 많은 분들이 이효리를 원하는지 깨닫게 됐다. 시원시원하고 솔직하고 재밌어서 놀랐다. 이효리 덕분에 이 프로그램을 많이 보지 않을까 싶다"고 덧붙였다.김희철은 "서장훈 형한테 전화가 왔다. '야 너 나랑 프로그램 하나 하자'하더라. 어디다가 이야기하지 말고 너만 알고 있어라고 했다. 나는 서장훈이라는 사람 자체를 좋아한다. 또 핑클의 이효리도 안 좋아하는 사람이 어디있나"라며 "첫 녹화를 했는데, 왜 이효리인지 너무 알겠더라. 너무 과감하다. 시작부터 '헤어져'라고 한다. 너무 좋다"고 애정을 보였다.이에 서장훈은 "제작진이 누가 좋을까 생각하다가 나한테 '희철 씨한테 이야기 좀 해달라'고 해서 그런거지, 제가 하라고 해서 한 건 아니다. 나한테 물어봐서 말을 전달한 거다. 오해 없으시길 바란다"고 인맥 캐스팅에 선을 그었다.'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr