한채아가 시댁 옥상의 뷰를 자랑했다. / 사진='한채아' 유튜브 채널 캡쳐

한채아가 시댁 옥상을 청소했다. / 사진='한채아' 유튜브 채널 캡쳐

배우 한채아가 평창동에 위치한 시댁 옥상을 공개해 눈길을 끌었다.지난 22일 한채아의 유튜브 채널에는 '뷰 맛집 시댁 옥상, 여기서 뭘 하면 좋을까요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한채아가 과거 신혼 생활을 보냈던 시댁 옥상을 찾아 지인들과 함께 정리 작업에 나선 모습이 담겼다.한채아는 탁 트인 전경을 바라보며 "이 뷰는 말로 설명이 안 되는 것"이라며 감탄했다. 그는 "결혼하고 나서 봄이가 태어난 뒤 처음 들어와 살았던 집"이라고 소개했다. 특히 해당 공간은 남편 차세찌가 친구들을 불러 맛있는 것을 먹으며 시간을 보낼 만큼 애정하는 장소라고 덧붙였다.과거 자신의 사진을 발견한 한채아는 "다시는 못 올 시절"이라고 말했다. 양초 제작 도구가 끝없이 발견되자 한채아는 "처녀 때는 별거 다 하고 살았다. 약간 '여자여자'했다"고 털어놨다.한채아는 2018년 차범근 전 축구대표팀 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다. 결혼 후 평창동 시댁에 방문해 시간을 보내는 일상을 SNS에 꾸준히 공개하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr