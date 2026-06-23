그룹 세븐틴 새 유닛 V8(디에잇, 버논)이 글로벌 리스너를 초대한다./사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 새 유닛 V8(디에잇, 버논)이 글로벌 리스너를 초대한다./사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 새 유닛 V8(디에잇, 버논)이 글로벌 리스너를 초대한다./사진제공=플레디스 엔터테인먼트

V8은 지난 22일 세븐틴 공식 SNS에 미니 1집 ‘V8’의 마지막 콘셉트인 ‘REV’ 버전 필름과 포토를 연이어 공개했다. 버전 명은 엔진의 회전 속도를 높인다는 뜻의 단어에서 착안한 이름이다. 앨범에서는 스스로를 점화하며 끊임없이 나아가는 V8의 추진력을 담았다.콘셉트 포토는 황금빛으로 물든 벌판 위 V8의 여정을 낭만적으로 표현된다. 앨범 테마인 ‘소모된 청춘’을 짧지만 아름다운 해질녘의 골든 아워에 빗댄 연출이 눈길을 끈다. 두 멤버가 불꽃놀이를 즐기는 장면에서는 혼란과 불확실함마저도 질주의 연료로 삼는 젊음의 혈기가 느껴진다.콘셉트 필름 ‘REV the engine’은 방황과 흔들림 속에서도 멈추지 않고 전진하는 V8의 모습을 음악과 함께 담아냈다. 일렉트로 트래시(electro trash) 장르 특유의 거칠고 묵직한 사운드에는 자신을 추동하며 에너지를 고조시키는 두 사람의 태도가 녹아있다. 앞서 공개된 ‘CHECK OUT’, ‘RATS NEST’ 버전과는 또 다른 감성의 트랙이 예고됐다.오는 29일 발매되는 ‘V8’은 지나간 시간에서 경험한 방황, 혼란, 그리고 그 안에서 찾은 회복과 성장의 순간을 다채로운 전자음악으로 표현한 앨범이다. 타이틀곡 ‘singasong’을 포함해 총 8곡이 포함된다. V8은 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams), 메카톡(Mechatok), 키라라(KIRARA), 딜런 브레이디(Dylan Brady) 등 국내외 유명 프로듀서들과 손잡고 협업했다.V8은 신보 공개에 앞서 오는 28일 서울 용산구 이태원동 그레인 하우스에서 프리 리스닝 파티를 연다. 이들은 K-팝에서는 보기 드문 DJ 파티 형식의 행사를 기획했다고. 단독 공연도 다가온다. 두 사람은 내달 11~12일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 1홀, 17~19일 홍콩 아시아월드 엑스포홀 10에서 ‘2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE’를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr