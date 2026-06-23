가수 임영웅이 '산골총각 영웅'에 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

'산골총각 영웅'은 매주 화요일 오후 9시에 방송한다. / 사진제공=SBS '산골총각 영웅'

가수 임영웅이 '산골총각 영웅'에서 숨겨둔 목공 실력을 자랑한다.23일 첫 방송되는 SBS '산골총각 영웅'은 임영웅의 자급자족 생활을 담아낸 '섬총각 영웅'의 후속 예능이다. 산속에 마련된 '산골 하우스'라는 공간을 배경으로 임영웅과 게스트들이 함께 생활하며 벌어지는 다양한 에피소드를 그린다. 임영웅은 산골 하우스의 주인장 역할을 맡았다.첫 번째 게스트로는 허경환, 현봉식, 조째즈가 출연한다. 산골 하우스에 도착한 이들은 시작부터 예상치 못한 상황과 마주하며 진땀을 흘린다. 특히 현봉식에게 돌발 상황이 발생하며 현장에서 "살려주세요"라는 외침까지 나왔다고 해 궁금증을 자아낸다.출연진의 자급자족 생활도 공개된다. 이들은 배가 고프면 텃밭에서 직접 농작물을 수확하고, 식사를 위해 불을 피우는 등 본격적인 산골 라이프를 선보일 예정이다. 임영웅은 이번 방송을 통해 숨겨둔 목공 실력을 공개하며 또 한 번 새로운 매력을 예고한다.'산골총각 영웅'은 매주 화요일 오후 9시 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr