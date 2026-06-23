이상민 / 사진=텐아시아 DB

사진 제공 : SBS 방송 캡처

69억 빚을 청산한 이상민이 SBS '아니 근데 진짜!'에 출연했다.이상민은 지난 22일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 코미디언 김규원, 배우 오연서와 유인영, 방송인 김대호 등 화려한 게스트들과 함께했다.이날 방송에서 이상민은 하숙집을 난리낼 김규원, 오연서와 함께 토크를 펼쳤다. 오연서가 "결혼을 안 하는 게 아니라 못 하는 것"이라고 밝히자, 이상민은 "지금 오늘 당장이라도 할 수 있다"며 일침했다. 주변에 소개받을 곳도 없고 집에 있는 걸 좋아한다는 오연서의 솔직한 고백에, 이상민은 결혼을 못 하는 진짜 이유를 캐물었다.이어 함께 출연한 탁재훈이 오연서에게 어필하려 하자, "자기가 활동하는 것을 최대한 알리고 있는 것"이라며 탁재훈의 속내를 정확하게 꿰뚫었다. 그런가 하면 이상민은 이수지와 김규원의 인기 콘텐츠 이야기를 슬쩍 꺼내며 "들어도 들어도 제일 웃긴 게 사투리"라며 적극적으로 공감대를 형성했다.이어 유인영과 김대호의 케미를 자연스럽게 끌어낸 이상민은 유인영이 데뷔 초 이름 없이 화보가 공개돼 신비주의 이미지를 갖게 됐다는 사연에, "얼굴 없는 가수처럼 '이름 없는 모델'이었던 것"이라는 재치 있는 비유를 했다.특히 김대호가 경위서를 써봤다는 이야기를 꺼내자 이상민은 "'상기 본인'이라는 말을 듣자마자 트라우마가 떠올랐다"며, "'상기 본인 이상민은 몇 월 며칠까지 얼마를 꼭 갚겠습니다'를 17년간 써왔다"고 솔직하게 털어놓았다.방송 말미 이상민은 유인영에게 이상형 밸런스 게임을 시켰다. 철없는 남자가 최악이라는 유인영의 말에 탁재훈이 저격당하자, "우리 시선에만 형이 철없는 거지, 인영 씨 시선엔 아닐 수도 있지 않냐"며 탁재훈을 달래는 척 짓궂게 놀렸다.이상민이 출연 중인 SBS '아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 밤 10시 10분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr