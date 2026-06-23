이영표가 KBS '2026 FIFA 북중미 월드컵' 해설위원으로 활약 중이다. / 사진=KBS

이영표가 KBS '2026 FIFA 북중미 월드컵' 해설위원으로 활약 중이다. / 사진=KBS 남아프리카공화국의 약점으로는 무리한 후방 빌드업을 꼽았다. 이영표 위원은 "1차전부터 수적으로 불리한 상황에서도 뒤쪽에서 빌드업을 시도하다가 실수를 범하고, 볼을 뺏겨 결국 실점까지 하는 패턴이 반복되고 있다"고 분석했다. 그러면서 "상대가 골키퍼 빌드업으로 패싱을 시도할 때, 적절한 타이밍에 압박을 가한다면 실수를 유도할 수 있다. 그 볼을 우리 쪽으로 가지고 오거나, 탈취한 이후에 득점으로 직접 연결시키는 좋은 기회를 만들 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

남아프리카공화국의 약점으로는 무리한 후방 빌드업을 꼽았다. 이영표 위원은 "1차전부터 수적으로 불리한 상황에서도 뒤쪽에서 빌드업을 시도하다가 실수를 범하고, 볼을 뺏겨 결국 실점까지 하는 패턴이 반복되고 있다"고 분석했다. 그러면서 "상대가 골키퍼 빌드업으로 패싱을 시도할 때, 적절한 타이밍에 압박을 가한다면 실수를 유도할 수 있다. 그 볼을 우리 쪽으로 가지고 오거나, 탈취한 이후에 득점으로 직접 연결시키는 좋은 기회를 만들 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

KBS 해설위원 이영표가 남아공전을 앞두고 냉철한 분석을 내놨다.오는 25일 오전 10시(한국시간) 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀이 남아프리카공화국과 A조 조별리그 최종전을 치른다. 대한민국은 체코전 승리와 멕시코전 패배로 1승 1패를 기록 중인 가운데, 남아프리카공화국전 결과에 32강 진출 여부가 달려 있다.현재 멕시코 현지에서 대표팀 경기를 중계 중인 이영표 위원은 지난 두 경기 내용을 바탕으로 남아프리카공화국의 전력을 분석했다. 이영표 위원은 "빠른 발을 이용한 뒷공간 침투, 직선적이고 간결한 공격 전개가 가장 큰 강점"이라고 평가했다. 반면 "수비 라인 컨트롤이나 선수들 간 커버 플레이가 제대로 이뤄지지 않는 모습들도 보여왔다"고 짚었다.또 이영표 위원은 "상대의 강점인 빠른 발을 이용한 뒷공간 침투를 효과적으로 차단하고, 수비 조직력의 허점을 공략한다면 대한민국이 승점 3점을 확보하며 32강에 진출할 수 있을 것"이라고 전망했다.이영표 위원과 전현무 캐스터가 함께하는 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기는 25일 오전 9시 10분부터 KBS 2TV를 통해 생중계된다. 한편 2026 FIFA 북중미 월드컵은 다음 달 19일까지 진행되며, KBS는 '대한민국을 하나로! 월드컵은 KBS'라는 슬로건 아래 전 경기를 지상파 단독 중계한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr