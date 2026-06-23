방송인 풍자가 유튜버 랄랄과 함께 연애와 관련한 솔직한 이야기를 나눴다. / 사진=텐아시아 DB

풍자가 과거 소개팅에 실패했던 경험을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '풍자테레비' 영상 캡처

트랜스젠더 방송인 풍자가 과거 소개팅에 실패했던 경험을 고백했다.지난 22일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '코끼리와 하마의 공동육아, 랄랄&풍자의 썰 대잔치'라는 제목의 영상이 게재됐다. 풍자는 유튜버 랄랄의 집을 방문해 진솔한 대화를 나눴다.풍자는 랄랄과 식사를 하던 도중 3년 전 겪었던 굴욕적인 소개팅 비화를 털어놨다. 그는 "친구가 내 팬이라면서 지인을 소개해 줬다. 정말 괜찮고 점잖은 분이라고 하더라"고 운을 뗐다. 하지만 술자리가 이어지자 풍자의 '광대 본능'이 깨어났고, 소개팅 상대 앞에서 지나치게 높은 텐션을 보여줬다고.결국 풍자는 다음날 소개팅남에게 거절의 문자를 받았다. 그는 "남성분에게 연락이 왔는데 '멀리서 건승하길 바란다'고 왔더라"며 웃음을 자아냈다. 이에 랄랄은 "우리는 예능하는 사람들이라 어쩔 수가 없다. 하지만 사람은 말없이 꼬셔야 하는 것 같다"며 공감했다.이상형에 대한 토크도 이어갔다. 풍자는 본인의 키가 171cm라고 밝히며 "우선 나보다 키가 커야 한다"고 말했다. 이어 "똑똑하고 지적인 면과 섬세하고 다정한 사람이 좋다. 그리고 가만히 있다가도 약간 날티가 날 때 섹시해 보인다"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr