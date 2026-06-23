/ 사진제공=넷플릭스

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'환승연애', '연애남매'를 연출한 이진주 PD가 침대 소개팅, 고립 연애 등 새로운 실험을 내세운 '연애실험실'로 돌아왔다. 기존 연애 예능에서는 보기 어려웠던 설정과 한층 깊어진 심리 관찰을 예고한 가운데, 이번에도 시청자들의 공감을 이끌어낼 수 있을까.23일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 프로그램 패널인 몬스타엑스 주헌과 유튜버 찰스엔터, 연출을 맡은 이진주 PD, 강유민 PD가 참석했다.'연애실험실'은 기상천외한 상황 속 참가자들의 진짜 감정과 연애 본능을 확인하는 연애 관찰 실험 예능이다.연출을 맡은 이진주 PD는 기획 의도에 대해 "'환승연애'나 '연애남매'를 만들면서 회의를 할 때 특정 프로그램에 대한 이야기만 하는 건 아니다. 회의 과정에서 다양한 소소한 아이디어들이 나온다"고 설명했다. 이어 "'환승연애'는 10명의 출연진만으로 12주를 끌고 가야 하는 긴 호흡의 프로그램이라 제작 부담도 크고, 한 가지 아이템에만 집중해야 하는 한계가 있었다"고 이전 연출 프로그램의 한계를 언급했다. 그러면서 "다른 아이디어들도 실행해보고 싶다는 욕망이 있었다"며 "처음에는 소소하게 시작해보려 했던 기획이 점점 커진 케이스"라고 전했다.이번 프로그램에서는 '침대 소개팅', '고립 연애' 등 참가자들이 독특한 설정에 놓인다. 이진주 PD는 "('환승연애', '연애남매' 역시) 특이한 설정을 갖고 있었지만 출연자들이 자연스럽게 임하면 시청자들도 자연스럽게 받아들이게 된다"며 "그래서 출연자들이 최대한 자연스럽게 참여할 수 있도록 신경을 썼다"고 강조했다.'매운 맛'이라고 화제를 모은 '침대 소개팅' 설정에 대해서 이진주 PD는 "제가 생각한 침대 소개팅의 의미는 자극적인 장치가 아니다"라고 밝혔다. 이어 "회의도 꼭 회의실에서만 하는 게 아니라 누군가의 집에서 편하게 누워 이야기할 때 더 잘 풀리는 경우가 있더라. 친구와 찜질방에 가서 누워 이야기를 나누다 보면 속얘기를 많이 하게 되지 않나"라고 설명했다. 그러면서 "출연자들에게도 이런 취지를 많이 설득했다"며 "자극적인 설정이라기보다 몸이 이완되는 환경에서 더 말랑말랑한 이야기가 나올 수 있지 않을까 하는 생각이었다. 그런 취지에 공감하고 납득한 분들이 출연하게 된 것"이라고 덧붙였다.104만 구독자를 보유한 찰스엔터는 그간 연애 프로그램 리뷰로 화제를 모으다 처음으로 OTT 예능에 출연하게 됐다. 방송 출연을 결심한 이유로는 연출을 맡은 이진주 PD를 꼽았다. 찰스엔터는 "이진주 PD님 이름 석자만 보고 선택했다. 이렇게 일하면 안 되는데 저는 사람을 보고 일하는 편이다. 뭐든 사람이 중요하다고 생각해서 PD님 때문에 하게 됐다"고 밝혔다.이어 "저는 자연스러운 걸 좋아한다. 딱딱한 분위기나 요구가 많고 인위적인 걸 안 좋아한다"며 "(앞으로 방송을 하게 된다면) 자연스럽게 할 수 있도록 배려를 많이 해주셨으면 좋겠다. 찐 리액션을 하고 싶어서 아무것도 알려주지 말아 달라고 했다"고 말했다. 그러면서 "어떤 실험을 할지 미리 알면 진짜 반응이 안 나올 것 같았다. 다음 회차 내용도 모르는 상태에서 촬영했다. 아무것도 모른 채 찍을 수 있게 배려해 주셔서 좋았다. 앞으로도 그런 방송이라면 해보고 싶다"고 덧붙였다.몬스타엑스 주헌은 프로그램에 대한 애정을 나타내며 "섭외해주셔서 감사할 정도였다. 촬영하면서 '이렇게 편하게 찍어도 되나' 싶을 정도로 먹고 싶은 것도 먹고, 찰스와 집에서 친구와 함께 연애 프로그램을 보는 것처럼 너무 재밌게 촬영했다"고 말했다. 찰스엔터와의 호흡에 대해서는 " 처음 촬영할 때는 조금 서먹서먹했지만 촬영하다 보니 둘 다 MBTI가 ENFJ, ENFP 계열이라 합이 잘 맞았다"며 "시끌시끌하고 평소 알던 친구 같은 느낌이 들어 너무 좋았다. 앞으로도 좋은 케미를 보여드릴 수 있을 것 같다"고 자신했다.최근 연애 예능을 둘러싸고 일반인 출연자들의 과거사와 사생활 논란이 잇따르며 제작진의 검증 책임이 화두로 떠오른 가운데, 이진주 PD는 출연자 검증 과정에 대한 고민도 솔직하게 털어놨다. 그는 "출연자들을 여러 번 만나보고, 술도 같이 마시고, 다양한 상황을 함께 겪어본다"며 "그 과정에서 '이 사람이 어떻게 살아왔을까'를 짐작해보려고 한다"고 말했다. 이어 "연애 프로그램 출연은 누군가에게 큰 기회가 될 수 있다고 생각한다"며 "그 기회가 좋은 사람에게 갔으면 좋겠다는 마음이 크다. 그래서 무엇보다 좋은 사람을 캐스팅하고 싶다"고 밝혔다.다만 완벽한 검증에는 한계가 있다고 인정했다. 이 PD는 "사실 검증은 어렵다. 좋은 사람이라고 생각했는데도 크리티컬한 일을 했을 수 있지 않나"라며 "다행히 지금까지는 큰 문제가 생긴 적은 없지만, 여러 번의 술자리와 친목 모임 등을 통해 이 사람의 인성을 미루어 짐작해보자는 방식으로 검증을 해보고 있다"고 설명했다.마지막으로 관전 포인트도 짚었다. 찰스엔터는 '연애실험실'의 차별점으로 출연자의 심리 묘사를 꼽으며 "연애 프로그램을 보다 보면 재미만 얻는 것이 아니라 인생적으로 얻어가는 것도 있다"며 "'연애실험실'은 연애의 겉면만 훑는 것이 아니라 심리까지 묘사해주는 프로그램이라고 생각한다. 보면서 제 상태도 점검하게 되고, 출연자들에게서 제 모습도 보게 된다"고 말했다. 이어 "다른 연애 예능보다 출연자들의 심리를 깊게 파고드는 프로그램"이라며 "차린 게 많다. 1~2화가 취향에 맞지 않더라도 3~4화가 맞을 수 있는, 뷔페 같은 연애 예능이라고 생각한다. 다양한 매력이 있는 만큼 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 지난 17일 첫 공개됐으며, 다음 회차인 3, 4회는 오는 24일 오전 11시 연속으로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr