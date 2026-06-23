김희철이 유리 연애사를 폭로했다./사진제공=JTBC

김희철이 유리 연애사를 폭로했다./사진제공=JTBC

'25년 지기 절친' 유리, 김희철이 연애 폭로전을 펼친다.23일 오후 8시 50분 첫 방송되는 JTBC 새 예능 ‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다. 이효리, 서장훈, 김희철이 연애 멘토 MC로 나선다.첫 방송의 특별 외교관으로는 소녀시대 유리가 출격한다. 유리의 연애사를 누구보다 잘 아는 25년 지기 김희철은 눈을 번뜩이더니 폭로전에 불을 붙인다.김희철은 “유리의 전 남친들이 유리를 욕 하는 거 본 적 없다”라며 연애 비하인드를 공개한다. 유리는 “누구 얘기하는 거야?”라며 태연한 척 하지만, 김희철이 “걔, 걔 말이야”라며 의미심장한 표정으로 특정 인물을 언급하는 듯한 말을 던져 유리를 진땀 흘리게 만든다.유리 역시 김희철의 역사를 꿰고 있는 절친으로, “희철이의 연습생 시절부터 모든 것을 아는 산증인”이라며 의미심장한 표정을 짓는다. 이에 이효리는 “잘됐다. 오늘 희철이 싹 벗겨 보자”라며 유리와 합심해 김희철의 연애사 폭로를 예고한다.유리는 17시간 일하는 트레이너 남친과 프리랜서 아나운서 여친의 사연에 “당장 헤어져”, “그럴 거면 사람을 고용하세요”라며 뼈 때리는 현실 조언을 쏟아냈다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr